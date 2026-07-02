Jennifer Lopez'e yaptığı tasarımlarla adını dünyaya duyuran Şafak Çak ile 2013'te New York'ta evlendiği eşi Elvan Akın Çak'ın çekişmeli geçeceğini düşündüğümüz boşanma süreci geçen hafta tek celsede bitmişti.

Davayı mahkemeye bile taşımadan aralarında imzaladıkları protokolle anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Dosyada gizlilik kararı olduğu için anlaşma şartlarını öğrenemesem de, eşi Şafak Çak'tan boşanmak için 5 milyon dolar tazminat ve aylık 50 bin dolar nafaka isteyen Elvan Hanım'ın istediğinin yarısını bile alamadığını duymuştum.

Dosyadaki gizlilik kararı kalkınca imzaladıkları protokole ulaştım. 5 milyon dolar boşanma tazminatı isteyen Elvan Hanım 500 bin doları, nafaka olarak da 50 bin dolar isterken 5 bin doları kabul etmiş. Yani Elvan Hanım istediği astronomik rakamın yüzde 10'una razı olmuş!



ŞAŞIRTAN TÖREN

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Hanım, radikal bir karar alıp çocukları Emir Aras ve Alara'nın uluslararası eğitim alması için ekim ayında Dubai'ye taşınmıştı.

Önceki gün rastladığım bir arkadaşım, geçen hafta Emir Aras'ı, Dubai'ye taşınmadan önce gittiği okulunun Kuruçeşme'deki bir mekanda düzenlenen mezuniyet töreninde gördüğünü söyleyince şaşırdım!

Emir Aras ilkokuldan mezun olmuş ve törende diplomasını almış. Törende sadece babası Engin Altan Düzyatan varmış! Acaba geçen yıl törene katılamadılar da bu yıl gelip Emir Aras'ın diplomasını mı aldılar, bilemedim...



EĞLENCESİYLE ÖNE ÇIKACAK

Geçen cuma itibariyle İstanbul'un elitlerinin göçtüğü Bodrum'da gastronomisi, butik konaklaması ve eğlencesi ile sosyal yaşamı aynı atmosferde buluşturan bir mekan açılıyor.

Bodrum'da kalabalığın içinde kaybolmak yerine seçkin bir atmosferde buluşmayı tercih edenler için kapılarını açacak olan mekan birçok etkinlik de gerçekleştirecek. Müzikli söyleşiler, DJ performansları, canlı müzik geceleri ve pop-up etkinlikleri yaz boyunca devam edecek olan mekanda önümüzdeki hafta Şelale Şehnaz Sam sahne alacak. Bodrum'un bu yeni mekanı sezonun öne çıkan adreslerinden biri olacak gibi görünüyor.





TÜRKLER BU YAZ LONDRA'DA

İstanbul'un elitlerinin Avrupa'daki en gözde şehirlerinden olan Londra, yazın birçok kültür-sanat, gastronomi, müzik ve spor etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla elitlerimiz bu yaz Londra'yı komşu kapısı haline getirecek.

Elitlerin Londra'da sık sık gittiği bir otelin patronu Burak Kaya, otellerinin bu yazı çok yoğun geçireceğini ve özellikle temmuz-ağustos ayında Türkiye'den çok rezervasyon aldıklarını söyledi. Anlaşılan bu yaz Türkler Yunanistan'dan sonra en çok Londra'yı tercih edecek.