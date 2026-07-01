İşadamı Erol Sabancı'nın küçük kızı Çiğdem Sabancı'nın şu sıralar karnında kelebekler uçuşuyor! 27 yıl aynı yastığa baş koyduğu Faruk Bilen ile iki yıl süren çekişmeli boşanma davası sonrası Nisan 2025'te boşanan Çiğdem Hanım, kalbini aşka açan ilk kişi oldu.

(En azından bizim bildiğimiz!) Çiğdem Hanım'ın yeni beyaz atlı prensi de tanıdık bir isim: Eskinin hızlılarından olan, lüks ev, işyeri ve tekne dekorasyonlarına imza atan iç mimar Ozan Ekşi. Bu aşkla ilgili asıl bomba ise;

Ozan Ekşi'nin, Çiğdem Sabancı'ya 75 milyon liralık tazminat isteyerek karşı boşanma davası açan, ancak 500 bin lira manevi tazminat ödemek zorunda kalan eski eşi Faruk Bilen'in arkadaşı olması.

Sosyete, Çiğdem Sabancı'nın eski eşinin arkadaşına aşık olmasını diline dolamış durumda. Bu arada Çiğdem Hanım ile Ozan Bey'in aşkı tam ne zaman başladı bilmiyorum ama Çiğdem Hanım'ın nisan ayında 56. yaşını kutladığı Kapadokya'daki dillere destan kutlamada Ozan Bey'in de olduğunu öğrendim.



ÜÇ AY SONRA YÜZÜNÜ GÖSTERDİ!

St. Barth's Adası'nda beyin kanaması geçirip ölümden dönen, hastane mikrobu yüzünden 5 Şubat'ta ikinci kez kafatası açılan Adnan Şen, sağlığına kavuşup 23 Mart'ta eşi Begüm Hanım ve oğlu Can ile İstanbul'a gelmişti.

Begüm Hanım'ı, rezidans bölümünde evlerinin de olduğu Zincirlikuyu'daki AVM'de sık sık dostlarıyla sosyalleşirken görsem de kimse görüntüleyememişti. Arkadaşım Ersin Al, sonunda Begüm Hanım'ı görüntülemeyi başardı. Hiç yüzünü göstermeyen Adnan Şen de, geçen ay oğlu Can ile Yaşar Aktürk'ün kitabının tanıtım davetine ortaya çıkmış, bir daha hiç görülmemişti.



BODRUM'DA 'BEYAZ GECELER' BAŞLIYOR

Okulların kapanmasıyla birlikte İstanbul'un elitlerinin de Güney'e göçü başladı. Ünlü işletmeci ve aynı zamanda çok da iyi bir DJ olan Cüneyt Kurt'un bu yaz da Bodrum'daki gece kuşlarını eğlendireceğini öğrendim.

Kurt'un DJ setinin başına geçtiği 'White Nights' geceleri efsanedir; her yaz farklı lokasyonlarda gerçekleştirdiği ve artık ikonik bir yaz serisi haline gelen White Night'ın yeni sezondaki adresi belli olmuş; Volkan Büyükhanlı'nın oteli... 9 Temmuz'da ilki gerçekleşecek geceleri kaçırmayın derim.



ÇAMLICA'DA İSTANBUL'U DİNLEDİLER

Cemiyet hayatının ünlü kadınları Çamlıca tepesinde buluştu! Küçük Çamlıca'da, tarihi bir binada hizmet veren İtalyan restoranı özel bir etkinlik düzenledi. Kültür, tarih ve İtalyan mutfağının bir araya geldiği etkinliğe, birçok ünlü isim katıldı.

Etkinlikte önce, araştırmacı yazar Şerif Yenen'in 'Çamlıca Tepesi'nden İstanbul'a Bakış' başlıklı sohbeti oldu. İstanbul'un tarih boyunca şekillenen silueti, bölgenin kent hafızasındaki yeri ve kültürel zenginliklerini anlatan Yenen, davetlileri şehrin farklı dönemleri arasında bir yolculuğa çıkardı. Ardından İtalyan şef Giovanni Terraciano'nun imzasını taşıyan özel mönü ikram edildi.