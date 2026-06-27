Geçen ay Jennifer Lopez'in yatağından sahnesine kadar yaptığı tasarımlarla adını dünyaya duyuran Şafak Çak ile 2013'te New York'ta evlendiği eşi Elvan Akın Çak'ın boşanma arifesinde olduğunu yazmıştım.

Elvan Hanım'ın, ilk evliliğinden olan 28 yaşındaki oğlu Emre ve 16 yaşındaki kızı Zeynep'e babalık yapan Şafak Çak'tan boşanmak için 5 milyon dolar tazminat ve aylık 50 bin dolar da nafaka istemesi ise sosyeteyi dumura uğratmıştı! Benim gibi herkes 13 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin ortak bir paydada buluşabileceğini sanmadığı için boşanma davalarının çekişmeli olarak yıllarca süreceğini düşünüyordu.

Öğrendim ki, hepimiz yanılmışız! Davayı mahkemeye bile taşımadan aralarında imzaladıkları protokolle anlaşmalı olarak geçen hafta tek celsede boşanmışlar. Dosyada gizlilik kararı olduğu için anlaşma şartlarını öğrenemedim ama kulislerde konuşulanlara göre yüklü bir tazminat isteyen Elvan Hanım, istediğinin yarısına ikna olmuş. Demek ki, istediği tazminatın haksızlık olacağının farkına varmış ki, geri adım atmış.



DOSTLARIN MODA BULUŞMASI

Özgün tasarımlarıyla adından söz ettiren Dicle İpek Öztaşkın, dostları tatile çıkmadan yazlık cicilerini göstermek için showroom'unda bir davet verdi.

Yaza merhaba temasıyla gerçekleşen davette konuklar, markanın doğal dokular, zamansız silüetler ve Akdeniz ruhundan ilham alan koleksiyonunu yakından inceleme fırsatı buldu.

Konuklar, Dicle Hanım'ın yeni cicilerini çok beğendi, koleksiyonun her bir parçasını kapışmaları da bunun bir göstergesiydi. Yazın simgesi ikramların da sunulduğu davette konuklar, yazın gelişini de kutladı.



MEZUNİYET SEVİNCİ

Türkiye'nin köklü moda markasının patronu Cem Hakko, moda dünyasına yeni modacılar kazandırmaya devam ediyor. Cem Hakko'nun kurucusu olduğu moda akademisi, yeni mezunlarını verdi. Akademinin 2026 mezunları, Cem Hakko ev sahipliğinde düzenlenen mezuniyet defilesiyle moda dünyasına katıldı.

Defilede çok mutlu ve gururlu olduğu her halinden belli olan Cem Hakko, "Benim en büyük hayallerimden biri, Türkiye'de dünya standartlarında moda eğitimi verecek bir kurumun hayata geçirilmesiydi. 2013'te uluslararası eğitim kurumu ESMOD ile moda akademisini kurduk. Her yıl sektöre onlarca modacı kazandırıyoruz" dedi. Defileyi, birçok ünlü isim de izledi.



SANATIN BODRUM TATİLİ BAŞLADI!

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum'da sanat etkinlikleri de start aldı. Volkan Büyükhanlı'nın sahibi olduğu Bodrum'daki ünlü otel, sezonun ilk sergisini açtı. Çağdaş sanatın ünlü isimlerinden Zübeyde Çelik'in 19 özel eserinden oluşan solo sergisi 'Harvest Time' otelde sanatseverlerle buluştu.

Volkan Büyükhanlı ve eşi Sanem Hanım, serginin açılışı için bir davet verdi. Açılışa, iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler de katıldı. Açılışa katılan konuklar, sanatçı Zübeyde Çelik ile tanışıp eserleri hakkında bilgi alma fırsatı da buldu. Bodrum'da önümüzdeki günlerde birçok sergi ardı ardına açılacak.



ALAYCI SÖZLERİ ÇOK KIZDIRDI

"Huylu huyundan vazgeçmez" diye boşuna söylememiş atalarımız! Hafta içinde paylaştığı videosundan dolayı yine eleştiri oklarını üzerine çeken Şeyma Subaşı'dan bahsediyorum. 'Survivor finaline alınmadı' iddialarına dair açıklama yapan Şeyma, sözüm ona kendisi istemediği için gitmemiş! Oysa uyuşturucu soruşturması kapsamında devam eden davasından dolayı yurt dışına çıkış yasağı var.

Zannetmiyorum ama velev ki yasak kalktı! Bu açıklamayı öyle üslupsuz, öyle samimiyetsiz, öyle antipatik yapmış ki; bu tavrı açıklama yaptığı konunun önüne geçti. Videonun sonundaki "Türkiye'nin hali, yurdum insanı, bayılıyorum size" şeklindeki alaycı sözleri de bir hayli tepki gördü. Şeyma yaşadıklarını çok çabuk unutmuş gibi görünüyor!!!



ÇOK İDDİALI AMA GÖZ YORUYOR

Sabancı Ailesi'nin genç kuşak temsilcisi Melisa Tapan Sabancı takıldı bu hafta radarıma. Yoko Ono sergisinin açılış davetinde gördüğüm Melisa Hanım, bu görünümünde cesur bir stil denemesi yapmış ancak sonuç beklenen etkiyi yaratmıyor!

Kahverengi tonlarındaki iki parçalı tasarım, güçlü omuz detayları ve kesikleriyle oldukça iddialı olsa da fazla detay nedeniyle göz yoruyor. Kumaşın desen geçişleri ise silüeti olduğundan daha karmaşık gösteriyor. Saç ve makyajın sert görünümü kombinin iddiasını daha da artırırken, genel görünüm zarafetten uzaklaşıyor. Daha sade aksesuarlar ve daha dengeli bir tasarım, çok daha güçlü bir etki yaratabilirdi.

TREND RADARI



İlkbahar/yaz sezonunda asimetrik drapeler, feminen silüetlere modern bir yorum kazandırıyor. Tek omuzlu kesimler, çapraz katlamalar ve akışkan kumaşlarla hareketlenen tasarımlar, vücut hatlarını zarif bir şekilde öne çıkarıyor.



Bu sezon minimal stilin en güçlü tamamlayıcısı heykelsi bilezikler. Geniş ve organik formlara sahip metal cuff'lar, tek başına kullanıldığında bile güçlü bir stil mesajı veriyor.



Bir dönemin ikonik ayakkabıları olan jelly babetler, modern yorumlarıyla geri dönüyor. Transparan dokuları ve hafif yapılarıyla yaz gardırobunun favorileri arasında.