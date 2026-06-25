Sosyeteden yine çok bomba bir haberim var. Türkiye'nin en büyük demir-çelik şirketlerinden birinin patronu olan Oytun Özdoğan, sosyetenin yakından tanıdığı eşi Aldeberan Özdoğan'ı aldatmış. "Bunda ne var" diyebilirsiniz, asıl bomba şimdi geliyor: Oytun Bey eşini, eşinin yakın arkadaşı olan aile dostları bir kadınla aldatmış! Evet yanlış okumadınız...

Oytun Özdoğan, eşi Aldeberan Hanım'ın en yakın arkadaşı olan, ailece görüştükleri, birlikte yemeklere çıktıkları kadınla yasak aşk yaşıyormuş. Eşinin ve yakın arkadaşının ihanetini ortaya çıkaran da Aldeberan Hanım olmuş. Son zamanlarda eşinin ve arkadaşının hareketlerinden şüphelenen Aldeberan Hanım bir dedektif tutup onları takip ettirmiş. Fazla geçmeden dedektif, fotoğrafları ve otel kayıtları ile yasak aşkı ortaya çıkarmış.

Aldeberan Hanım hemen eşini evden kovup avukatının yolunu tutmuş. Şimdi yüklü bir tazminatla boşanma davası açmaya hazırlanıyormuş. Bu arada Oytun Özdoğan, suçlu olduğu için önce eşine "Tamam, ne istiyorsan vereceğim, anlaşmalı boşanalım" demiş ama Aldeberan Hanım'ın isteklerini görünce vazgeçmiş. Şimdi onları çekişmeli bir boşanma davası bekliyor, bakalım Aldeberan Hanım istediklerini alabilecek mi? Bu aldatma şimdilerde sosyetedeki sohbet konularının birinci sırasında yer alıyor.



BİR SERGİDEN FAZLASI

Yıllar önce Viyana'da resim dersleri alan ünlü modacı Ferruh Karakaşlı, pandemide makası bırakıp eline fırçayı almış, sanata ağırlık vermişti. Geçen süreçte beş kişisel sergi açan Karakaşlı, yeni bir sergi açtı. Açtığı yeni sergi için Karakaşlı çok iddialı konuştu.

Yeni sergisinin bir sergiden çok daha fazlasını olduğunu söyleyen Karakaşlı, "Multiplicism; benim başlattığım bir çağdaş sanat ve moda hareketi, bir sanat akımı. Bu sergi de bu sanat akımının kamuoyuna ilanı niteliğini taşıyor" dedi. Önceki gün gerçekleşen serginin açılış davetinde Ferruh Karakaşlı'yı dostları yalnız bırakmadı.



BU YAZ TATİL YOK!

Derya Bedavacı'dan Özcan Deniz'e kadar pek çok ünlü sanatçıyı sahneye çıkaran, şovları ile çok konuşulan Maslak'taki ünlü mekanın sahibi Şehmus Şerbetçi'nin bu yaz mekanını tatile götürmeyeceğini öğrendim!

Şerbetçi, 2019 yılından beri haziran ayında İstanbul'daki mekanını kapatıp Alaçatı'daki yazlık mekanını açıyor ve tatilcileri eğlendiriyordu. Ancak bu yıl şehirde kalıp yaz boyunca İstanbulluları eğlendirmeye devam etme kararı almış. Üstelik bütün kış olduğu gibi yaz boyunca da müzik dünyasının starlarını sahneye çıkaracakmış. İstanbul'da ünlü bir sanatçıyla eğlenmek isterseniz aklınızda olsun.



OKURLARIYLA BULUŞACAK

İç mimar ve ressam Melda Kamhi Kosif, 'Binlerce Kilometrelik Bir Yolculuk Bile Tek Bir Adımla Başlar' kitabını derlemiş, ardından da 'Aynalı Tılsımlar Dükkanı' adlı kitabını çıkarmıştı.

Yazarlık işini çok seven Melda Hanım, şimdilerde ise yeni kitabı 'Ruhun Fısıltısı'nı kitap severlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Yeni kitabının insanın kendine yaptığı içsel yolculuğa dair olduğunu söyleyen Melda Hanım, cumartesi günü yenini kitabının lansmanı için Akmerkez D&R'da okuyucularıyla buluşacak. Okuyucusu bol olsun...