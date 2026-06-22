Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak'ın 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat ettiğini, kızı Naciye Koçak'ın kardeşlerine haber vermeden annesini defnettiğini ilk bu köşede okumuştunuz.

Servet Koçak'ın vefatına ilişkin kamuoyunda tartışmalar sürerken, olayın perde arkasına ilişkin yeni iddialar kulağıma geldi.

Meğer Servet Koçak'ın vefatından önce kardeşleri, Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ve savurganlığı gerekçeleriyle kendisine vasi tayini talebiyle dava açmış. Aralarındaki husumetin nedeni de buymuş.

Naciye Koçak'ın davranışları, mali tasarrufları ve aile içerisindeki tutumlarına ilişkin çeşitli iddiaların yer aldığı dava dosyası yargı makamlarına sunulmuş. Özellikle aile yalısının icra sürecine sürüklenmesinin nedeninin de Naciye Koçak olduğu dilekçede yer alıyormuş.

Dosyaya ilişkin en çarpıcı iddialardan biri ise Servet Koçak'ın ölüm sürecine ilişkin olmuş. Servet Koçak'ın vefatının aile fertlerinin tamamından gizlendiği, defin işlemlerinin sınırlı kişilerle gerçekleştirildiği ve bu süreçte kamuoyuna çelişkili açıklamalar yapıldığı ileri sürülmüş. Bakalım Koçak kardeşlerin mahkeme savaşları nasıl sonuçlanacak...



KUTLAMA YEMEĞİ

Ünlü nörolog Prof. Dr. Serdar Dağ ile yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak, geçten ay sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Kimseye söylemeden sade bir törenle evlenen çift, balayına dahi çıkmadan iş hayatlarına geri dönmüştü.

Çiçeği burnunda çift, geçen hafta çok yakın dostlarını davet ettikleri bir kutlama yemeği verdi. Dağ ailesini yakın dostları, işadamı Mahmut Çevik, Sevim-Orhan Gencebay, Ebru- Serkan Çağrı, Rabia-Tahir Sarıkaya ve Ayşe- Mahmut Dağdelen yalnız bırakmadı. Mutluluklar diliyorum.



EMEKLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

Yılların başarılı DJ ve işletmecisi Cenk Çöteli, ünlü isimlerin müdavimi olduğu mekanındaki hissesini ortağı Akın Altan'a devredip geçen yaz sonu emekliye ayrılmıştı. Aynı zamanda ressam olan Çöteli, son birkaç yıldır ürettiği eserlerine ekleme yapıp ilk kişisel sergisini de açmıştı.

Ancak Çöteli'nin emeklilik hayatı bir yıl bile sürmedi! Bodrum'da yeni bir mekanla sektöre iddialı bir geri dönüş yaptı. Geleneksel meyhane kültürünü modern gastronomi dokunuşlarıyla harmanladığı mekanı, hem lezzetleri hem de uygun fiyatlarıyla bu yazın en heyecan verici yerlerinden biri olmaya aday.



İŞBİRLİĞİ İÇİN ÖZEL KUTLAMA

Yarım asırlık geçmişe sahip otomotiv şirketi, ABD'nin otomotiv deviyle gerçekleştirdiği iş birliğini önceki gün verdiği bir davetle kutladı.

ABD'li markının otomobillerini Türkiye'de satmaya başlayan şirketin kutlama davetine, iş, cemiyet ve otomotiv dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ünlü işadamı Turan Mutlu ve Armando Estevez Elvira'nın ev sahipliğinde gerçekleşen davet kokteyl ile başlayıp canlı müzik ile devam etti.