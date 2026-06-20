Armatör Kahraman Sadıkoğlu'nun oğlu Kemal Sadıkoğlu ile yedi yıllık evliliğini Aralık 2020'de bitiren işadamı Reyhan Baylan, ikinci kez gelin oldu. Reyhan Hanım'ın iki yıllık flörtün ardından evlendiği yeni eşi de tanıdık bir isim:

Finans sektörünün önemli isimlerinden biri olan ve büyük bir hisse senedi fonunu yöneten Haydar Acun. 'Para Batırma Sanatı' isimli kitabın da yazarı olan Haydar Bey'in de daha önce başından bir evlilik geçti ve iki oğlu var.

Reyhan Baylan ile Haydar Acun, ikinci evliliklerini Roma'da gerçekleştirdi. Reyhan Hanım, "Nikahımız için romantik bir destinasyon olan Roma'yı seçtik. Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği'nde sade bir nikah töreni ile evlendik" dedi. Reyhan Hanım, "Birbirimizi bulduğumuz için ikimiz de kendimizi çok şanslı hissediyoruz; huzurlu, mutlu bir aile hayatımız var" diye de ekledi. Mutlulukları daim olur inşallah.



BOYAYLA İÇSEL YOLCULUK

Aslı Hotiç Türker, çizgiler, renkler, müzikler ve kısa manifestolar eşliğinde okuyucuyu içsel bir yolculuğa davet eden bir boyama kitabı çıkardı. The Calmus adını verdiği kitabının sadece bir boyama kitabı olmadığını, modern yaşamın yoğun temposunda kendine nefes alanı açmak isteyenler için yaratılmış özgün bir deneyim sunduğunu söyleyen Aslı Hanım, ilk kitabını özel bir davetle tanıttı.

Kitabın isminin hem sakinlik anlamına gelen 'calm' kelimesinden hem de çocukları Cem, Alisa, Lara ve Mina'nın baş harflerinden doğduğunu söyleyen Aslı Hanım'ı bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı.



BİRLEŞİK KRALLIK'TA NİŞANLANDI!

Nurettin Hasman ile Güliz Onursal'ın ikizlerinden Mina Hasman Eleftrahidis'e bir büyük onur daha... 2023 yılında TIME dergisinin 'Dünyanın En Etkili 100 Sürdürülebilirlik Lideri ve İklim Aktivisti' arasında gösterdiği, İngiltere'deki University College of Estate Management'in Fahri Doktora unvanı verdiği Mina'ya, bu kez Britanya İmparatorluk Nişanı geldi.

Birleşik Krallık'ın en saygın sivil nişanlarından Britanya İmparatorluğu Nişanı'na layık görülen Mina Hasman Eleftrahidis, sürdürülebilir tasarım alanında bu onura layık görülen ilk mimar oldu. Bakalım bundan sonra Mina'nın hangi başarılarıyla övüneceğiz, tebrikler...



TATİL ÖNCESİ SON DAVETLER

Bu hafta sonu yapılacak üniversiteye giriş sınavının ardından İstanbul'un elitleri şehri terk edip tatile çıkacak. O yüzden son günlerde İstanbul'da davetler hız kazandı. Önceki gün de, ünlü markaları tek çatı altında buluşturan bir kozmetik şirketinin 'Yaza Merhaba' daveti oldu.

Davet, cemiyet, moda ve güzellik dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Markanın Kurucu Ortağı ve CEO'su Deniz Aksoy'un ev sahipliğinde düzenlenen davete katılan konuklar, bir yandan yaz sezonunun öne çıkan ürünlerini yakından keşfetme fırsatı bulurken bir yandan da güzellik danışmanlarından tüyolar aldı.



SERGİ ALANINDA MEKTUP OKUYACAK

Opera sanatçısı, tiyatrocu ve ressam Semiha Berksoy'un 200'ü aşkın yapıtı, İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşmuştu. 23 Haziran'da ise, "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" sergisine paralel olarak çok güzel bir etkinlik düzenleniyor.

Semiha Berksoy ve Nâzım Hikmet'in arasında yıllara yayılan dostluğun izini süren mektuplardan bir seçki, Yetkin Dikinciler'in yorumuyla sergi alanında hayat bulacak. Dikinciler'in seslendireceği mektup seçkisi, ziyaretçileri, 87 yıl öncesinden bugüne uzanan; sanatın, dostluğun ve hafızanın iç içe geçtiği özel bir anlatıya davet ediyor; kaçırmayın derim.



SÖNÜK VE SIRADAN

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Mine Tugay, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Tugay, katıldığı davette risksiz ama bir o kadar da sıradan bir tercih yapmış. Siyah mini elbise zamansız bir parça olsa da kesimi ve detaylarıyla oldukça sönük kalmış.

Transparan kollardaki detaylar hareket katmaya çalışsa da elbisenin genel formu yeterince iddialı durmuyor. Büyük güneş gözlüğü görünümü daha çarpıcı göstermeyi hedeflese de gece daveti için biraz gereksiz ve mesafeli bir seçim olmuş.

TREND RADARI



Transparan kumaşlar bu sezonun en güçlü trendleri arasında yer alıyor. Elbiselerden bluzlara kadar birçok parçada karşımıza çıkan sheer tasarımlar, feminen ve modern bir görünüm sunuyor.

Sarı, kırmızı, turuncu ve fuşya tonlarındaki çantalar bu sezonun en dikkat çeken aksesuarları arasında. Sade kombinlere enerji katan bu parçalar, görünümün odak noktası haline geliyor.

Kalın çerçeveli, geniş formlu ve maskülen çizgilere sahip güneş gözlükleri bu sezonun yükselen aksesuar trendlerinden biri. 90'lar ve 2000'ler estetiğinden ilham alan bu modeller, sade kombinlere güçlü bir karakter katıyor.