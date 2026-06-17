"Büyük lokma ye, büyük konuşma" diye boşuna söylememiş atalarımız! İlk eşinden 2016'da boşandıktan sonra kalbine kilit vuran ve Aralık 2023'te Bülent Ciritçi ile flört etmeye başlayan Zeynep Yılmaz'a bu sözüm! Adını aşk dedikodularından hep uzak tutan, yıllarca aradığı beyaz atlı prensini bulsa da, her seferinde "Tekrar evlenmeye hiç niyetim yok" diyerek büyük büyük laflar eden Zeynep Yılmaz sonunda lafını yedi!

Zeynep Hanım, yaklaşık 10 yıl süren bekarlıktan sonra ikinci kez gelin olmaya hazırlanıyor. Evet, yanlış okumadınız. Bülent Ciritçi, daha ilişkilerinin altıncı ayında aile büyükleri ile tanıştırmak için Adana'ya götürdüğü Zeynep Yılmaz'a evlenme teklif etmiş. Zeynep Hanım da kabul etmiş. Evlenmek için tarih de belirlemişler; eylül ayında yurt dışında, sadece çok yakın arkadaşlarının katılacağı sade bir nikahla hayatlarını birleştireceklermiş. Ben de kendilerine şimdiden ömür boyu mutluluklar diliyorum.



ŞAŞIRTAN AYRILIK!

Türk gastronomi dünyasının öncü ismi şef Fatih Tutak ile başarılı girişimci Mina Dilber'in aşkı sona erdi. 2023 yazında flört etmeye başlayan, herkesin evleneceklerine kesin gözüyle baktığı Fatih ile Mina'nın ayrıldığını öğrendim.

Aralık 2024'te de çiftin ilişkisine nazar değmiş, ancak ayrılığa bir ay bile dayanamadan barışmışlardı. Yine öyle olduğunu ümit etsem de, yakınları bu seferki ayrılığın kesin olduğu konusunda hemfikir!

Söylediklerine göre, hayattan beklentileri ve gelecek planları farklılaştığı için, konuşarak birbirlerini kırmadan bu kararı almışlar. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun.



GİRİŞİMCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

23 Mayıs 2016'da 88 yaşında vefat eden iş adamı İbrahim Bodur'un değerlerini yaşatmak için kızı Zeynep Bodur Okyay'ın hayata geçirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın (İBSG) 10. yılında ödül kazananlar açıklandı.

Sosyal girişimcilik alanında fark yaratan girişimlerin ödüllendirildiği geceye, Murat Özyeğin, Murat Büyükekşi, Şenol Güneş gibi, iş, cemiyet, sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı. "Etkinin 10 Yılı" temasıyla AKM'de düzenlenen törende, İBSG'nin bugüne kadar yarattığı etki ve sosyal girişimciliğin geleceği üzerine güçlü mesajlar verildi.



DOSTLARLA IŞILTILI BULUŞMA

Sık sık dostlarına davet veren Fatoş Altınbaş, onlara bir yenisini daha ekledi. Fatoş Hanım'ın, Boğaz'da şık bir mekanda, öğlen saatlerinde verdiği davete, Aslı Ekşioğlu, Yelda Tiftik, Eda Tan, Neslihan Torun, Demet Naslı, Ayça Bekiroğlu, Cemre Geze, Zeynep Kartal ve Merve Aslan gibi cemiyet hayatından ünlü dostları katıldı.

Çok samimi ve keyifli geçen davetinde Fatoş Hanım, kurucusu ve kreatif direktörü olduğu markasının yeni tasarımlarını da dostlarına tanıttı. Öğrendiğime göre Fatoş Hanım'ın konukları davetten eli boş çıkmamış; çok beğendikleri yeni koleksiyondan bolca sipariş vermişler.