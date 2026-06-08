Reklam sektöründe düzenli olarak yapılan "Türkiye'nin En Sevilen Marka Yüzleri" araştırmasının sonuncusu geçen hafta açıklandı. Araştırmaya göre halkın en sevdiği marka yüzü Kıvanç Tatlıtuğ çıktı. Katılımcıların, "Reklamlarda en çok görmek istediğiniz ünlü kim?" sorusuna verdiği cevapların ilk sırasında Kıvanç Tatlıtuğ yer aldı. İkinci sırada Tarkan, üçüncü sırada Serenay Sarıkaya, dördüncü sırada Kenan İmirzalıoğlu ve beşinci sırada da Demet Evgar'ın olduğu düşünülürse Tatlıtuğ'un, halkın gözünde birinci sırada yer alması çok daha değerli görünüyor.

Bu sonuç ünlü oyuncunun ne kadar çok sevildiğinin de bir göstergesi. Bu arada Tatlıtuğ ile rol aldığı jean markası reklamı da 'En Uyumlu Eşleşme' olarak seçilmiş. Kıvanç Tatlıtuğ'un bu kadar sevilmesinin nedeni tabii ki, sadece mesleğindeki başarısı değil, sansasyonlardan uzak aile hayatı da bence çok etkili. Özel hayatına dikkat edersen, aile kurarsan ve iyi bir aile hayatı sürersen insanlar hak ettiğin değeri veriyor. Umarım genç oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ'u örnek alır yoksa bu listelerin ilk sıralarında yer almaları mümkün değil.



SANAT TATİLCİLERİN AYAĞINA GİDİYOR

Burak Kaya'nın yönetim kurulu başkanı olduğu otel zinciri, sanatı kışın Kartalkaya, yazın da Antalya'daki otellerine taşımaya devam ediyor. Bu sezon da Belek'teki otellerinde, İstanbul merkezli çağdaş sanatçı

Laura Margarita'nın yeni eserlerinden oluşan özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturacaklarmış. Kendine özgü karma teknik kullanımı ve katmanlı yüzeyleriyle öne çıkan eserleri çok beğenilen Laura Margarita'nın sergisi, ziyaretçilere yaz boyunca ilham verici ve unutulmaz bir sanat deneyimi sunacağına eminim.



ORKESTRASIYLA KALPLERE DOKUNACAK

Başarılı işkadını Sema Güral Sürmeli, stres atmak için başladığı ritim tutkusunu, tamamı şirket çalışanlarından oluşan 30 kişilik orkestraya çevirmişti. Önceki gün rastladığım Sema Hanım, grubuyla 15 Haziran'da Kütahya'daki fabrikalarının etkinlik alanında, Kütahya Valisi Musa Işın'ın himayesinde engelli bireylerimiz için konser vereceklerini söyledi. Sema Hanım, "Bazı geceler sadece eğlendirmez.

Kalplere dokunur, umut olur, cesaret verir. Engelli dostlarımıza moral olmak, birlikte gülmek, birlikte hissetmek ve 'hayatın içinde hep birlikte varız' diyebilmek için özel bir perküsyon ve dans gecesinde bir araya geleceğiz" dedi. Sema Hanım'ın da, grubunun da gönlüne sağlık.



AKARETLER YİNE SANATA AÇILDI

Akaretler'deki bir sanat galerisi etkinlik düzenledi.

Etkinlik, birçok galerinin özel sergilerini tek bir çatı altında buluşturuyor. 14 Haziran'a kadar sürecek etkinliğin açılış davetine birçok ünlü isim katıldı.