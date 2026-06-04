Şu sıralar sosyete kulislerinde Top 10'daki 1 numaralı dedikodu, evlilik dışı ilişki yaşadığı Aydan Yonar'dan 77 yaşında çocuk sahibi olan ünlü kuyumcu Tekin Seyrekoğlu...

51 yıllık eşi Necmiye Seyrekoğlu'nun 50 milyon TL maddi, 50 milyon TL manevi tazminat ve aylık 250 bin TL nafaka isteğiyle boşanma davası açmasının ardından ortaya çıkan skandalla ilgili iddialar havada uçuşuyor! Tekin Bey'in eşine tazminat vermemek için, "Ben zina yapmadım, çok sevdiğim bir arkadaşım tüp bebek sahibi olmak istiyordu, kendisine yardımcı olmak için sperm verdim" şeklindeki tarihe geçecek açıklaması herkes diline dolandı! Ben bu yasak aşkla ilgili detaylara ulaştım.

Tekin Seyrekoğlu, Aydan Yonar ile yaklaşık beş yıldır yasak aşk yaşıyormuş. Geçen yıl mayıs ayında çocukları olmuş ve adını da Tekin koymuşlar. Tekin Bey, fuarlara sevgilisi Aydan Yonar ve bebekleri Tekin ile katılmaya başlayınca skandal ortaya çıkmış.

Bu arada Necmiye Seyrekoğlu'ndan olan kızlarından Semin babasının yanında, Selin ise annesinin yanında saf tutmuş. Tekin Bey, annesinden yana olan Selin'i şirketinden atmış. Tekin Seyrekoğlu'nun beş yıllık yasak aşkına mı, 77 yaşında baba olmasına mı, yoksa kızını şirketten kovmasına mı şaşırayım bilemedim! Bakalım bu işin sonu nereye varacak.



YENİ SEZONA YENİLİKLERLE GİRMİŞLER

Alaçatı'da yavaş yavaş sezon açılırken beldenin gözde otelinin de birçok yenilikle sezonu karşıladığını öğrendim. Zaim-Figen Kocabıyık çifti, müşterilerini misafiri gibi ağırladıkları otellerini yenilemiş.

Figen Kocabıyık, en az otelleri kadar ünlü olan restoranlarının yeni şefi Yoldaş Sönmez ile daha da iddialı olduklarını söyledi. Otelde ise odalardan havuza kadar kapsamlı bir yenileme olmuş. Figen Hanım, misafirleri için daha doğal ve daha sakin bir atmosfer yarattıklarını söyledi. Bir de, tasarımcıların ürünlerinin satıldığı bir butik açmışlar. Kocabıyık çiftinin otellerinin bu sezon da Alaçatı'nın en popüler adreslerinden biri olacağına şüphe yok.



SEVGİLİSİ STİL DANIŞMANIYMIŞ

Sekteye uğrayan evliliklerini 'sıra dışı evlilik sözleşmesi' ile kurtarmaya çalışsalar da geçen yıl boşanan çiftten Baran Aras'ın yeni bir aşka yelken açtığını yazmıştım. Zayıflama iğneleriyle 30 kilo veren Baran Bey'in gönlünün yeni sultanının kim olduğunu öğrenememiştim.

Baran Bey'in Paris'e tatil gittiği ve Louvre Müzesi'ndeki meşhur Mona Lisa tablosunun önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp aşkını ifşa ettiği kişi, stil danışmanı Neşe Öner'miş. Mutlulukları daim olsun.



'MARİLYN' İLE SAHNEYE ÇIKTI

Cem Salur ile Nalan Aksoy'un tiyatrocu kızları Cemre Su Salur, çevirmenliğini, ışık tasarımını ve yönetmenliğini yaptığı sıra dışı oyunlara imza atıyor. Geçen yıl Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde, 'Yılın Yönetmeni' ve 'Yılın Ekip Oyunu' dallarında birincilik ödülünü alan

Cemre, önceki akşam yine çevirmenliğini, ışık tasarımını ve yönetmenliğini yaptığı 'Marilyn' adlı oyunuyla sahnedeydi. Ayakta alkışlanan Cemre Su, oyunun sonunda, 1 Haziran 1926 doğumlu olan Marilyn Monreo'nun 100. yaşını da kutladı. Bu genç yaşında Türk tiyatro dünyasının gündeminde olan Cemre Su'yu tebrik ediyorum.