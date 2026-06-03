İşkadını Füsun Kuran ile mimar eşi Sinan Kuran'ın boşanmanın eşiğinde olduğunu yazmıştım dün. Haberim üzerine, Füsun Hanım aradı. 15 yaşında ikizlerinin ardından geçen yıl haziranda 48 yaşında tekrar anne olan Füsun Hanım, avukatına vekalet verse de boşanmak istemediğini söyledi.

Boşanmak isteyen tarafın eşi Sinan Kuran olduğunu belirtip gerekçesini de şöyle açıkladı: "Geçen yıl ikizlerimiz dünyaya geldiğinde birine Sinan'ın annesinin adını (Melek) vermiştik. Maalesef altı gün sonra Melek'i kaybettik. Kızımızı, annesinin Ankara'daki mezarının üzerine defnetmek istedi ve öyle yaptık.

Bu durum Sinan'ı çok etkiledi, psikolojisi bozuldu, tükenmişlik sendromuna kapıldı. Birlikte çift terapilerine gittik ve Sinan'ın yalnız kalması ve bu tükenmişlik halini atlatmasının en doğru yol olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine üç ay önce evden ayrıldı, yalnız kalacağı bir düzen kurduk. Sık sık gelip kızını görüyor ama yalnız yaşıyor."

Ben Füsun Hanım'a, Sinan Bey'in boşanmakta kararlı olduğunu duyduğumu söyleyince de "Galiba andropoza girdi, onun da etkisi olabilir ama ben zaman içinde sağlığına kavuşup bunu atlatacağımıza inanıyorum. Üç kızımızla güzel yuvamızı ve ailemizi korumak için vakur duruşumu sürdüreceğim" dedi. Umarım Füsun Hanım'ın çabası, yuvasını kurtarmaya yeter.



AYRILIK KISA SÜRECEK

Tüm Türkiye'nin bu köşeden öğrendiği Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan ile Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Orkan Özkan'ın kıtalararası süren aşkları mutlu-mesut devam ediyor. Martta ilişkilerinin ikinci yılın kutlayan aşıklardan Arzum Onan, bayram tatili için sevgilisinin yanına Los Angeles'a gitmişti.

Baş başa birkaç günlüğüne Hawaii'ye de tatile giden aşıkların mutluluğu herkesin dilinde. Dün yurda dönen Arzum Onan ile Orkan Özkan'ın ayrılığı uzun sürmeyecekmiş. Çünkü Orkan Özkan temmuzda İstanbul'a gelecekmiş. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, bakalım bu hasretliğe ne zaman tamamen son verecek!



SAĞLIĞINA KAVUŞTU İŞİNE GERİ DÖNÜYOR

Eğlence sektörünün duayen işletmecilerinden Emre Ergani, yaklaşık 1.5 yıl mesleğine mecburi bir ara vermişti. Geçen yıl ocakta beyninde kitleye rastlanan ve sekiz saat süren bir operasyon geçiren Ergani, sağlığına kavuştu ve sahalara geri dönüyor.

Ergani, bu kez Barış Tansever ile güçlerini birleştirmiş; barını Tansever'in Ulus'taki mekanına taşımış. Yarın da geleneksel yaz partisi ile sezonu açıyormuş. Mesleğe adım attığı 1992 yılından bu yana tanıdığım Emre Ergani'nin sağlığına kavuşmasına da, çok iyi yaptığı işine geri dönmesine de çok sevindim.



TARİHİ MEKANDA 'GÜZEL' SERGİ

Türkiye'nin moda, portre ve celebrity fotoğrafçılığında öne çıkan isimlerinden Nihat Odabaşı, "Obsession of Beauty" sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Dün açılan sergi, Odabaşı'nın ikonik kadın imgelerine odaklanıyor.

Karşısına çıkan güzellikleri olduğu gibi sevmediğini, onları parçalara ayırıp yeniden oluşturduğunu; aslında güzelliğin kendisinden çok, ona yüklenen kusursuzluk fikrinin ve estetik takıntının izini sürdüğünü söyleyen Odabaşı'nın fotoğraflarını kaçırmayın...