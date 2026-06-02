Mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef hız kesmeden devam ediyor... Şimdi vereceğim ayrılık haberi ise herkesi çok şaşırtacak. İyi ki Vakfı kurucusu, iş insanı Füsun Kuran ile mimar eşi Sinan Kuran boşanıyor. Evet, yanlış okumadınız...

Kuran çifti, 15 yaşında ikizleri olmasına rağmen, geçen yıl tekrar anne-baba olmaya karar vermiş ve Füsun Hanım 4 Haziran 2025'te, 48 yaşında doğum yapmıştı. Sosyete, Füsun Kuran'ın bu yaşta doğum yapmasına çok şaşırmıştı. Ama daha kızları Parla 1 yaşını doldurmadan ayrılmalarına daha da şaşırmış durumdalar.

Bu arada, bu yaşta tekrar çocuk yapmak istemelerinin sebebini, ikiz kızları Kayra ve Talya'yı eğitimleri için Londra'ya gönderince evde kendilerini çok yalnız hissetmeleri olarak göstermişlerdi. Yalnızlıklarını gidermiş ve eve neşe kaynağı gelmişken bu ayrılık kararına şaşırmamak mümkün değil. Kuran çiftinin geri adım atmaya niyetleri olmadığını da öğrendim. Hatta boşanmak için avukatlarına vekalet vermişler bile. Bu ayrılığın sebebini çok merak ettim, yakında öğrenirim ve sizinle de paylaşırım.

BAYRAMDA DA BİR ARADAYDILAR



Yaklaşık 20 yıl aynı yastığa baş koyan sosyetenin sevilen çifti İpek Öner ile Enver Varol, geçen yıl en yakınlarını bile dumura uğratmıştı! Boylarınca iki çocuğu olan çift, sessiz sedasız boşanmış, en yakınları bile bunu bir yıl sonra öğrenmişti.

Boşandıklarını herkesten gizleyen, birlikte dost davetlerine katılmaya devam eden Öner ile Varol, bayram tatilini de birlikte geçirdi. Enver Bey'in dayısı Selim Kosif'in teknesinde çocukları ve yakın dostları ile birlikte tatil yaptılar. Bu arada benim gibi herkes, eski eşlerin bu gizemli boşanmasının nedenini merak etse de henüz kimse öğrenebilmiş değil!



HEYECAN DORUKTA

Feryal Gülman ile boşandığı eşi Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman'ın baba olmaya hazırlandığını ilk bu köşede okumuştunuz. Geçen yıl 14 Haziran'da İstanbul'da evlendiği Azeri eşi Mariam Gülman, artık doğum için gün sayıyor.

Doktoru Mariam'a doğum için 10 Haziran'a gün vermiş. İlk torununu kucağına alacağı için çok heyecanlı olan Feryal Gülman da son hazırlıklar için gelinine yardımcı oluyor. Yıllar sonra kalbini açtığı iş insanı Ali Kösedağ ile bayramı Urla'da geçiren Feryal Hanım'ın dünürlerinin de doğum için bu hafta İstanbul'a geleceğini öğrendim. Umarım Mariam da, oğulları da sağlıkla kurtulur.

DUBAI'DE MİSAFİR AĞIRLADILAR

İnşaat, turizm, havacılık, altyapı ve lojistik gibi uluslararası birçok sektörde faaliyet gösteren işadamı İlhan Karadeniz de geçen yıl ağustosta ailesiyle Dubai'ye yerleşmişti.

İran, ABD üssü olduğu gerekçesiyle Dubai'ye füze yağdırınca onlar da bir süreliğine Dubai'yi terk edip İstanbul'a gelmişti. Geçen ay Dubai'deki evlerine geri dönen Karadeniz ailesi, bayramda misafir ağırladı. Bayramda eşi Buket Aslan ile rotasını Dubai'ye çeviren genç sanatçı Yusuf Aslan, Karadeniz ailesinin ev sahipliğinde harika bir tatil geçirmiş.