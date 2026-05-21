Daha önce başından üç evlilik geçen, birkaç kez de evliliğin eşiğinden dönen işadamı Erol Özmandıracı, 28 Nisan'da Venedik'te evlenme teklif ettiği Elif Akbaş ile apar topar evlenince, 'yeni gelin hamile' dedikodusu ayyuka çıktı!

Çünkü 59 yaşında dördüncü kez damat olan Erol Özmandıracı ile Elif Akbaş dostlarına, 27 Eylül'de, Erol Bey'in ortağı olduğu Göcek'teki mekanda görkemli bir düğünle vuslata ereceklerini müjdelemişti. Ne yalan söyleyeyim; tarih böyle öne çekilip ve Elif Hanım neredeyse tüm fotoğraflarda karnını tutup, kıyafetine de bol seçince, ben de bu dedikoduya inanmıştım! Ancak çifte çok yakın bir kaynaktan öğrendim ki, herkesin ağzına sakız yaptığı dedikodu asılsızmış! Nikahı erkene çekmelerini nedeni, Elif Hanım'ın yaşlı annesinin sağlık problemleriymiş.

Hatta ilk eşi Tilda Nayman'dan Erim, eski sevgilisi Merve Hur Başbuğ'dan da Lea adında iki çocuğu olan Erol Bey de, Elif Hanım da bebek sahibi olmayı düşünmüyormuş. Hayatı tatil kıvamında yaşamak isteyen çift, sürekli gezme-tozma programı yapıyormuş. Mutlulukları daim olsun.



YURTDIŞINDA BÜYÜK BAŞARI

Sanatçı ve tasarımcı Sedef Gali, 2026 yılının en güçlü çıkışlarından birine imza attı. Sanat ve tasarım alanlarında sayısız yaratıcı isme eğitim veren New York'taki dünyaca ünlü Pratt Institute mezunu olan Gali, 2026 Venedik Bienali kapsamında İtalya'da gerçekleşen sunumda yer aldı.

Venedik'in ardından da, Frieze New York 2026'da New York merkezli bir kuruluşun iş birliğiyle düzenlenen grup sergisine katıldı. Gali, tüm bu uluslararası ivmenin ardından, 13 Haziran'da, Büyükada'da yeni kişisel sergisini sanat tutkunları ile buluşturacak. Hem Venedik'te hem New York'ta iz bırakan Sedef Gali'nin başarısını kutluyorum.



ANNE VE BABASI HAVALARA UÇTU

Ağustos 2023'te Real Madrid'in basketbol takımına transfer olan eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğulları Ömer, şampiyonluk sevinci yaşıyor. İspanya U21 Ligi finalinde Real Madrid'in Barcelona'yı 86-82 yenerek şampiyon olduğu maçta 13 dakika süre alan ve takımına 14 sayı katkı sağlayan Ömer'i tebrik ediyorum.

1991-2009 yılları arasında profesyonel olarak basketbol oynayan babası İbrahim Kutluay da, neredeyse her ay oğlunun yanına Madrid'e giden annesi Demet Şener de mutluluktan havalara uçuyor. Gerçekten bu genç yaşında birçok başarıya imza atan Ömer Kutluay'a kocaman bir alkış.



ASLAN GİBİ KUTLAMA

Yaşadığı rahatsızlık yüzünden, yaklaşık dört yıldır evinde yatağa bağlı yaşayan Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel, 18 Mayıs'ta 59. yaşını doldurdu. Eşi Zeynep Hanım, kızları Merve ve Mina ile Bebek'teki evlerinde Haldun Bey için doğum günü partisi düzenledi.

Partiye, bu yıl da şampiyon olan Galatasaray'ın aslanı damga vurdu! Çünkü partiye katılan aile bireylerinin üzerinde aslan vardı ama aslanın yüzü Haldun Bey'di. Tabii altında da 'Şampiyon' yazıyordu. Şampiyonlukla doğum gününü bir arada kutlayan Haldun Bey'in mutluluğu yüzünden okunuyordu.