Muhsinzade Yalısı'nı 2006'da 55 milyon dolar harcayarak otele çeviren ve işletmesini eski eşi Ahu Aysal'a veren Ünal Aysal'ın, 2019'da kapısına kilit vurduğu otelini geçen yıl kaybettiğini okumuştuk.

İcra yoluyla satılan otelin yeni sahibi, 3 milyar 200 milyon TL teklifiyle Serdar Bilgili'nin şirketi olmuştu. Her yerde böyle yazılıp çizilince, benim gibi herkes otelin Serdar Bilgili'nin şirketine geçtiğini düşünmüştü. Meğer öyle olmamış!

Öğrendim ki Ünal Aysal, Muhsinzade Yalısı'ndaki oteli kapatmış ama ofis olarak kullanıyormuş. "Otelin başkasına satışı, mülkiyetinin devri veya işletmesinin devri mevzu bahis değil" diyerek 10'a yakın da dava açmış. Geçtiğimiz günlerde de davalar Yargıtay'a taşınmış ve yeni bir süreç başlıyormuş. Kısaca Muhsinzade Yalısı bilmecesi halen devam ediyor ama yalıyı Ünal Aysal kullanıyor. Bakalım Serdar Bilgili bu dillere destan yalıyı alabilecek mi yoksa hevesi kursağında mı kalacak. Son gülenin kim olacağını çok merak ediyorum.



BİR DAVET BİRKAÇ TANITIM

Özgün tasarım diliyle uluslararası arenada dikkat çeken, dünya starlarının da tercihi olan mücevher markasının yaratıcısı Milka Karağaçlı, özel bir davet verdi. Milka Hanım, yakın arkadaşı da olan tasarımcı

Dicle İpek Öztaşkın ile ortak ev sahipliği yaptığı davette, markasının yeni inovasyonu, en ikonik ve yenilikçi koleksiyonu ile birlikte tanıtıldı. Aynı zamanda yeni koleksiyonu da ilk kez davetlilerle buluştu. Mücevher dünyasına çağdaş bir yorum kazandıran tasarımlar, alışılmış formların ötesine geçen çok yönlü detaylarıyla davete katılanlardan tam puan aldı.



DEV ESERİNİ LONDRA'DA SERGİLİYOR

Fotoğraf sanatçısı Lara Sayılgan, sanatçısı olduğu galeri Vision Art Platform ile Photo London 2026'ya katıldı. Bu yıl fuara ikinci kez katılan Sayılgan, Versailles Bahçeleri'nden ilham alarak ürettiği eseri "Louis Dream" ile sanatseverlerle buluşturdu.

Sayılgan, Photo London için özel olarak ürettiği bu eseri, ilham aldığı sarayın bahçesiyle aynı ihtişamı yansıtması amacıyla, 1.80 metre boyutunda oluşturmuş. Her yıl dünyanın en saygın fotoğrafçılarını, galerilerini ve küratörlerini, yeni nesil yeteneklerle bir araya getiren Photo London, 17 Mayıs'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.



KOLEKSİYONERLERE GÜN DOĞDU

Olgaç Artam, sezonunun sonuna doğru yaklaşırken yine koleksiyonerleri heyecanlandıracak bir müzayede hazırlamış. 17 Mayıs'ta gerçekleşecek yeni müzayede, modern ve çağdaş Türk sanatının farklı kuşaklarını bir araya getiren güçlü bir seçki sunuyor.

Müzayedeye çıkan eserler arasında, Ferruh Başağa, Burhan Doğançay, Nejad Melih Devrim, Erol Akyavaş, Mehmet Güleryüz, Komet, Ömer Uluç, Fikret Mualla, Nuri İyem ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun da aralarında bulunduğu büyük ustaların eserleri yer alıyor. Bakalım bu ustaların eserleri kimlere gidecek...