Sanatseverler için "yeni bir adres yaratmak" amacıyla yola çıkan koleksiyoner Tansa Mermerci, 2011 yılında Spot Projects'i kurmuştu. Güncel sanat etkinliklerini izlemek, sanatın farklı alanlarında eğitim almak ve koleksiyon yapmak isteyenler için bir çekim noktası oluşturan proje

15 yılı geride bıraktı. Tansa Hanım, projesinin 15. yılını görkemli bir davetle kutlamaya hazırlanıyor. 10 Haziran'da, Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde gerçekleşecek kutlamaya, koleksiyonerler, destekçiler ve cemiyet hayatından

250 kişiyi davet edecekmiş. Geçen yıl boşandığı 21 yıllık eşi Can Ekşioğlu, Tansa Hanım'ın en büyük destekçisiydi. Bakalım davette Can Bey de olacak mı?

MODA VE SANAT BAŞKENTTE BULUŞTU

Ankara cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Neşe Aykut, sahibi olduğu moda markasının yeni koleksiyonunu tanıtmak için önceki gün bir davet verdi.

Neşe Aykut'un davetine, Ankaralılardan çok İstanbul cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılması dikkatimi çekti. Ünlü oyuncu Büşra Pekin'in de olduğu davet, moda ile sanatı buluşturması açısından da dikkat çekiciydi. Neşe Hanım, yeni koleksiyonunu konuklarına tanıtırken sanatçı Şahin Demir de tablolarını sergiledi. Moda, sanat ve sohbetin iç içe geçtiği davette alışveriş de oldu. Konukların bazıları kıyafet bazıları tablo satın aldı.

VAROL ABİ GALAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye'nin ünlü karikatürist ve animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu'nun bir ilke imza atıp beyazperdeye çıkacağını yazmıştım. Çocuk oyuncu Gece Işık Demirel ile kamera karşısına geçtiği ve yapımcılığını üstlendiği animasyon filmi 'Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi' 22 Mayıs'ta vizyona girecek. 16 Mayıs'ta ise filmin galası yapılacak. Yaşaroğlu'ndan galanın davetiyesi geldi;

"Filmimizin galasına çocuklarla ve çocuk ruhunuzla bekliyorum" demiş. Benim çocuklarım büyüdü, o yüzden çocuk ruhumla galaya gideceğim! Filmi çok merak ediyorum doğrusu...