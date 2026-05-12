Dünyaca ünlü mücevherci Sponza Ailesi'nin kızı Edwina Sponza, dört yıl aradan sonra 'güzel' bir işle iş hayatına geri döndü! 2018'de yakın arkadaşı Aslı Bayraktaroğlu ile moda sektörüne giren ve Bebek'te bir butik açan Sponza, 2022'de sıkılıp ortaklıktan ayrılmıştı.

Bu kez tek başına güzellik sektörüne giren Sponza, Etiler'de, bir güzellik merkezi açtı. Merkezde, manikür- pedikür, kaş-kirpik, cilt bakımı gibi hizmetlerle hemcinslerinin güzelliklerine güzellik katıyor.

Edwina Sponza'nın güzellik merkezi açtığını öğrenen sosyetik dostlarının kısa sürede merkezin müdavimi olduğunu öğrendim. Edwina Hanım, merkezin gördüğü ilgiden ve kazancından gayet mutluymuş. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile yaklaşık 14 yıl önce başlayan ilişkilerinde istikrarı bir türlü sağlamayan, ilk işinden de sıkılıp ayrılan Edwina Sponza, bu 'güzel' işinden de sıkılıp bırakır mı yoksa istikrar sağlamayı başarır mı, bekleyip göreceğiz.



KOLAY PARA ONA DA CAZİP GELDİ!

Sosyetik isimler için etkinliklere ev sahipliği yapmak (hosting), son yıllarda ciddi gelir kapısı oldu! Eşi-dostu olan tanınmış simaları etkinliklere çağırıyor ve bunun karşılığında para alıyorlar. Kısaca 'hosting' denen bu kolay para kazanma işine soyunmayan kalmadı.

Babası Mert Mildon'un holdinginde üst düzey yönetici olan Alara Mildon da modaya uydu! Parisli bir mücevher markasının yeni koleksiyon tanıtımının hosting'ini yaptı. Hiç ihtiyaçları olmadığı için bu hosting işinden kazandıkları parayı bir hayır kurumuna bağışlasalar anlayacağım ama onu yapanı daha hiç duymadım! Bu neyin hırsıdır anlamış değilim!



EMANETİ İPEK KIRAÇ DEVRALDI

Bugün hayatta olmayan Suna Kıraç'ın öncülüğünde 1995'te kurulan Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda (TEGV) üst düzey nöbet değişimi yaşandı. Özalp Birol, yıllardır üstlendiği yönetim kurulu başkanlığını Suna Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'a devretti.

Bayrağı devralan İpek Kıraç, "Annemin emaneti olan, büyük bir sevgi ve hayranlık duyduğum bu değerli kurumun yönetim kurulu başkanlığına getirilmek benim için tarifi imkansız bir gurur" dedi. İpek Kıraç liderliğinde vakfın, Türkiye genelindeki çocuklara ulaşma ve eğitimde fırsat eşitliği yaratma misyonunu güçlendirerek devam ettireceğine inanıyorum.



KADIN TAKIMINA IŞILTILI DESTEK

Sosyolog, akademisyen ve mücevher markası kurucusu Fatoş Altınbaş'tan spora ve kadınların güçlenmesine anlamlı destek. Fatoş Hanım, kurucusu olduğu mücevher markası ile Etiler Tenis Kulübü Master Kadın Takımı'na sponsor oldu.

Yalnızca sahadaki performanslarıyla değil, farklı sektörlerdeki üretkenlikleriyle de öne çıkan takım; Eda Tan, Ebru Kafadar, Dilara Çeliker, Gökçe Nur Temel, Fidan Kırbaç, İpek Şenoğlu'ndan oluşuyor. Farklı sektörlerde aktif rol alan bu isimler, disiplinli yaşam tarzları ve süreklilikleriyle genç nesiller için ilham verici bir örnek sunuyor. Hepsinin gönlüne sağlık.