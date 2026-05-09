Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden modacı Selma Çilek Çiftçi, Şamdan Plus'ın Anneler Günü sayısı için çocuklarıyla birlikte objektif karşısına geçmiş ve bir de özel röportaj vermiş. Maşallah, oğlu Satvet ve kızı Sara, çok sevimli, kocaman çocuklar olmuş. İşadamı Sinan Çiftçi ile mutlu bir evliliği olan Selma Hanım, anneliğin hayatının en önemli üç dönüm notasından biri olduğunu söylemiş. Annelik ona büyük mutluluk getirirken çok şey de katmış. "Anne olmak bana bambaşka bir perspektif kazandırdı; sabrı, anda kalmayı ve aslında neyin gerçekten önemli olduğunu yeniden öğretti" diyor. Bu arada "Ben Bursa İnegöl'de, sokakta, güvenle oynayarak büyüdüğüm çok özgür ve mutlu bir çocukluk geçirdim.

Ailemden çok sevgi gördüm, o yüzden hep kendimi güvende ve huzurlu hissettim" demiş ve şimdi çocuklarını da öyle büyütmeye özen gösteriyormuş. İşiyle de ilgili konuşmuş Selma Hanım; "İşimi kurmak beni hayallerimin peşinden giden birine dönüştürdü, 13 yıllık bir geçmişim var ve bugün geldiğim noktada kendimi yolun başında görüyorum. Çünkü vizyonum büyüdü, hedeflerim daha net ve artık o hedefleri gerçekleştirecek gücü kendimde daha fazla hissediyorum." Selma Çilek Çiftçi'nin ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum.



İLK SERGİ İÇİN SON GÜN

Seramik sanatçısı Pınar Yeğin, 'Unfalding-Before Flight' adını verdiği ilk kişisel sergisini, Kurşunlu Han Karaköy'de bulunan galeride sanatseverlerin beğenisine sunmuştu. Açılış davetine gidemediğim sergiyi önceki gün gezdim.

Ayşegül Temel'in küratörlüğünü yaptığı, Pınar Yeğin'in dönüşüm temasını odağına aldığı bu ilk kişisel sergisi, gerçekten anlatıldığı kadar güzelmiş. Kil ve farklı dokunsal malzemelerle çalışan sanatçının tarih kokan mekandaki bu özel sergi yarın bitiyor; kaçırmayın derim.



ESKİ DÜZENLERİNE KAVUŞTULAR

Kaan-Aslışah Alkoçlar Demirağ çifti de, Neslişah Alkoçlar- Engin Altan Düzyatan çifti de, İran'ın ABD üssü olduğu gerekçesiyle Dubai'ye füze yağdırınca yaşadıkları Dubai'yi terk etmişti. Çoluk çocuk toplanıp Londra'daki evlerine gitmişlerdi.

Londra'da savaşın bitmesini bekleyen Demirağ ve Düzyatanlar, sonunda eski düzenlerine kavuştu. Dubai'de okulların açılmasıyla birlikte Dubai'ye evlerine döndüler. Bu arada en çok çocuklarının eğitimi için Dubaili olmayı seçen Düzyatan çiftinin, çocuklarının üniversite eğitimine kadar Dubai'de kalmayı planladıklarını öğrendim.



ÇOCUKLAR İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Aslı Özdemir'in kurucusu olduğu şirketin organizasyonuyla, önceki gün Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde alışveriş şenliği düzenlendi. Yüzlerce girişimci markanın bir araya geldiği, 'Hawaii Tropical' konseptindeki alışveriş şenliğine ilgi büyüktü.

Yıllardır bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapan Aslı Özdemir, bu etkinliğini de TOÇEV yararına gerçekleştirilerek çocukların eğitimine katkı sağladı. Günün en dikkat çeken bölümlerinden biri ise söyleşi odası oldu. Ayşe Tolga, Kadriye Olgar, Esra Ezmeci gibi alanında uzman ünlü isimler, ilham veren sohbetleriyle ziyaretçilerle buluştu.



NE ÇOK SEVMEYENİ VARMIŞ!

43 yaşındaki oyuncu Nesrin Cevadzade'nin kendisinden 7 yaş küçük işadamı Kadir Taner Uçar ile sürpriz nikahı, bu haftanın en eleştirilen olayıydı! "Kesin hamiledir ondan böyle sürpriz bir evlilik yaptı" diyen de var, "Sonu kesin İrem Helvacıoğlu-Ural Kaspar gibi olacak" diyen de var.

Özensiz saçına ve makyajına yorum yapıp "Evlilik kararını o kadar hızlı almış ki saçını bile yaptırmaya fırsat bulamamış" diye yazan bile oldu! Bu insanlar, başkalarının mutsuzluğuyla mutlu oluyor galiba. Mutluluk dilemek, bu kadar zor olmamalı. Bu arada Nesrin sevilen bir oyuncu gibi duruyor ama meğer hakkında kötü yorum yapmayı bekleyen ne kadar çok insan varmış. Yorumları okudukça şaşırdım kaldım!



KOMBİNDE HATA YAPMIŞ

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Ceylan Çapa, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Ceylan'ın mercan tonundaki kısa kollu formlu ceketi, bu sezonun trendlerinden olan peplum silüetlere bir atıfta bulunabilecek bir parça. Ancak maalesef kombini çok yanlış.

Ceylan'ın altına giydiği binici taytı tamamen tezat bir görünüme neden olmuş. Seçtiği bronz tonlardaki ayakkabısı ise tüm görünümü karışık bir hale getirmiş. Tayt yerine pantolon tercih etse kesinlikle istediği etkiyi yaratabilirdi...

TREND RADARI

Beli vurgulayan ceketler, baharın öne çıkacak parçalarından olacak. Ilık havalara uygun olan bu formlar silüetleri de çok havalı gösteriyor.



Deri ceket sezonu açıldı. Ancak bu sezon ceketlerde retro görünümler ön planda olacak. Maskülen, geniş kesimler eskitilmiş etkilerle bir araya geliyor.



Loafer'lar, uzun süre bir yere gitmeyecek. Baharda da birçok farklı stilde, farklı tarzlarda loafer'ları göreceğiz. Hem şık hem de kullanışlı bu modeller gardıropların olmazsa olmazlarından...