Kris Jenner'ın da estetikçisi olan Steven Levine'ye yüzünü emanet ettiğini yazdığım sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst'e tatsız bir haberim var! Yaklaşık bir haftadır New York'taki haber sitelerinde, Kris Jenner'ın, yanlış doktor seçtiğini, yüzünün düştüğünü söyleyerek Steven Levine'den dert yandığına dair haberler çıkıyor.

New York'un en ünlü magazin sitesi Page Six'in "100 bin dolarlık yüz germe ameliyatı yüzünden çok kızgın" başlığıyla verdiği haberin ardından da, Levine'ye yüzünü emanet edenlerin paniklediği haberleri aldı başını gidiyor. Ancak Kris Jenner önceki gün, "Bu dedikodular yalan, ameliyatımı ve doktorumu çok seviyorum" diyerek Levine'ye sahip çıktı ama fotoğraflar aynı şeyi söylemiyor!

Peki Jenner önce doktorundan şikayet edip sonra niye sahip çıktı? New York'taki haber sitelerinin buna da bir cevabı var: "Jenner 100 bin dolarlık ameliyatını, reklamını yapması karşılığında bedavaya yaptırdı. Dostlarına dert yandı ama bunlar haber olunca da geri adım atıp Steven Levine'ye sahip çıkmak zorunda kaldı."

Son günlerde New York sosyetesi bu haberlerle yatıp kalkıyor. Bizim sosyete ise; Levine'nin elinden çıkan Elif Dürüst'e imrenerek bakıyor, çok güzel bir iş çıkardığını söylüyor. Umarım Elif Hanım, ileride yüzünde bir sorun yaşamaz.

SEKTÖR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Ünlü iş kadını Hediye Güral Gür, kendi işlerinde olduğu gibi sektör için de canla başla çalışıyor. Gür, aralıktaki seçimlerde, ülkemizin yurtdışında tanıtımını yapan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yönetim kuruluna seçilmişti. Gür, önceki gün yapılan seçimlerde de geçen dönem girdiği Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) yönetimine tekrar seçildi. Harika Hanım, sektör ve ülke ekonomisi için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğini söyledi. Bu arada HİB'in başkanı değişti ve Prof. Dr. Murat Şeker, Şekib Avdagiç'ten görevi devraldı. Ülkemiz için çalışan herkesin gönlüne sağlık.

GELİNLİKLERİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

32 yıldır hemcinslerinin şıklıklarına şıklık katan Dilek Hanif, düğün mevsimi yaklaşırken gelin adayları için kapsül gelinlik koleksiyonu hazırladı. 'White Promise' adını verdiği, el işçiliği ile hazırlanan 14 parçadan oluşan koleksiyon, modacının Gümüşsuyu'ndaki showroom'unda tanıtıldı. Bu sezon iki parça gelinliklerin ön planda olduğunu, omuzları açık bırakan straplez ve düşük omuzlu siluetlerin geri dönüş yaptığını söyleyen Dilek Hanif'i, iş ve cemiyet hayatından dostları yalnız bırakmadı.

İŞADAMI OLAN EŞİ SANATÇI ÇIKTI!

İki yıl önce oyuncu Deniz Çakır'ı 42 yaşında gelin olmaya ikna eden işadamı Bilgehan Baykal'ın da sanatçı yönü varmış! Baykal, Javad Soleimanpour öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Pastel Sanatçıları Topluluğu'nun beşincisini düzenlediği 'Toz ve Işık' adlı resim sergisine bir eseri ile katıldı. 120 sanatçının katıldığı sergide, jüri tarafından yapılan seçkide dereceye giren üç eser arasında yer alamadı ama eser ilgiyle izlendi. Çakır'ın da eşine destek verdiği sergi, İstanbul İçerenköy'de 25 Mayıs'a kadar devam edecek.

ÇELİŞKİSİNE ELEŞTİRİ YAĞDI

Tasarımcı ve içerik üreticisi Nur Bilen Yavuzer, geçenlerde katıldığı bir programda, öyle şeyler söyledi ki şaşırdım doğrusu! Kendini ifade ediş ve anlatım şekli çok güzel; gençlere örnek olacak nitelikte güzel öğütler veriyor. Kısaca gençlerin influencer olmaya özenmemelerini söylüyor. Ancak yaptıklarıyla söyledikleri çelişiyor! Kendisi de bir influencer olan Nur Hanım'ın söyledikleri, benim gibi çoğu kişiye samimiyetsiz gelmiş. Sosyal medyada yayınlanan röportajın bir bölümümün altına onlarca eleştiri gelmiş. En dikkat çekeni de "Dün o dünyadan beslenip, bugün onu küçümsemek çelişki değil mi?" diye soranıydı. Nur Hanım'ın bu konuda kafası biraz karışmış sanırım!!!

DETAYLARDA BOĞULMUŞ!

10 parmağında 10 marifet olan Ceyda Düvenci, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Ceyda Düvenci, hafta içinde katıldığı bir gündüz davetinde spor şık bir görünüm yaratmaya çalışmış. Ancak maalesef detaylarda hata yapmış! Denim elbisesi, kesinlikle zamansız parçalardan biri. Denimi taba rengiyle kombinlemesi de çok doğru. Ancak bu görünümdeki en büyük hatası çizme seçimi. Kürk detaylı çizmesi maalesef stilinin bütünlüğünü bozuyor. Üstelik bu mevsimde! Bütün artıları negatife çevirmiş maalesef...

Peplum kesim bu bahar sezonunda tekrardan sahnedeki yerini alıyor. Hem ceket hem de bluzlarda bol bol bu kesim karşımıza çıkacak.

Bu sezonun dikkat çeken renklerinden biri kırmızı olacak. Sade stillere enerji katmak için doğru bir tercih olan kırmızı, hem giyim hem de aksesuarda öne çıkıyor.

Güneş gözlüklerinde bu sezon daha iddialı görünümler ön planda olacak. Fütüristik çizgiler ve açık renk camlar, farklı bir görünüm isteyenler için birebir.