Jennifer Lopez'in yatağından sahnesine kadar yaptığı tasarımlarla adını dünyaya duyuran Şafak Çak ile 2013'te New York'ta evlendiği eşi Elvan Akın Çak'ın boşanma arifesinde olduğunu yazmıştım. Boşanma nedenlerini öğrenemesem de, medeni bir şekilde boşanamayacaklarını da duymuştum! Duyduklarım doğru çıktı.

Elvan Akın Çak'ın, boşanmak için Şafak Çak'tan adeta bir servet istediğini öğrendim! Evet yanlış okumadınız; Elvan Hanım, 5 milyon dolar tazminat ve aylık 50 bin dolar da nafaka istiyormuş. Şimdilerde sosyete bunu konuşuyor.

Hatta "İlk eşinden olan çocuklarına babalık yapan adamdan nasıl 5 milyon dolar ister" diye Elvan Hanım'ı dillerine dolamış durumdalar! Gerçekten de Şafak Çak'ın, Elvan Hanım'ın ilk evliliğinden olan 28 yaşındaki oğlu Emre ve 16 yaşındaki kızı Zeynep'e babalık yaptığına ben de birçok kez şahit olmuştum. Elvan Hanım'ın çocuklarının babası bile olmadığı eşinden neden bu kadar yüklü bir tazminat istiyor anlamış değilim! Şafak Çak, boşanmak için avukat Aslı Hatemi'ye vekalet vermiş, bakalım ünlü avukat, bu rakamları ne kadar düşürtebilecek...



NİHAYET YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

St. Barth's adasında beyin kanaması geçirip ölümden dönen, hastane mikrobu yüzünden 5 Şubat'ta ikinci kez kafatası açılan Adnan Şen, sağlığına kavuşup 23 Mart'ta, eşi Begüm Hanım ve oğlu Can ile İstanbul'a gelmişti.

Begüm Hanım sık sık dostlarıyla sosyalleşirken, herkesin merak ettiği Adnan Şen yüzünü bir türlü göstermemişti! Adnan Bey, sonunda ortaya çıktı. Yakın arkadaşları Aslı Aktürk Pehlivanlar'ın babası Yaşar Aktürk'ün hayat hikayesi için hazırlattığı kitabın tanıtım davetine katıldı. Gören bir arkadaşım, gayet sağlıklı olduğunu söylemişti; dediği gibi çıktı.



ANNESİNİ BODRUM'DA ANACAK

42 yaşında iş hayatına atılan ve yat kiralama şirketi kuran Süreyya Yalçın için bugün çok üzücü bir gün! Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan babası Faruk Yalçın'ı 2008'de kaybeden Süreyya Hanım, iki yıl önce bugün de annesi Ülkü Yalçın'ı ebediyete uğurlamıştı.

Süreyya Hanım'ın, annesi için bugün mevlit okutacağını ve Bodrum'da hayır lokması dağıttıracağını öğendim. Süreyya Hanım, Miami'deki evinde kalp krizi geçirip vefat eden annesi Ülkü Yalçın'ı sık sık ziyaret edebilmek için Miami Memorial Park Cemetery'ye defnetmişti. Nur içinde yatsın.



BEBEK GÖRÜNDÜ

23 Eylül'de evlenen Simay Kamer-Bilgen Gedikli çiftinin anne- baba olmak için ellerini çabuk tuttuğunu ilk bu köşede okumuştunuz. Simay Hanım'ı, aile şirketinin marka elçisi olan Eda Ece'nin geliştirdiği koleksiyonunun tanıtım davetinde gördüm.

Kızına yaklaşık yedi aylık hamile olan Simay Hanım'ın karnı artık iyice belirmiş. Oğlu ve gelini Atasay-Chiara de Rocchi Kamer sayesinde geçen yıl mayısta ilk torunu Noah'ı kucağına alan Çiğdem Hanım, davette kızının üzerine titriyordu. Umarım Simay Hanım da, kızları da sağlıklı kurtulur.