Babasından yüklü miktarda miras kalan Süreyya Yalçın, 42 yaşında iş sahibi oldu. Sosyetenin ünlü ismi, Bodrum merkezli bir yat kiralama şirketi kurdu. Kiralamak için de 37 metrelik ikinci el bir yat satın aldı ve 1 milyon dolar harcayarak yeniletti.

10 kamarası olan, her türlü lüksü barındıran ve kişiye özel hizmet verecek olan yat geçtiğimiz günlerde Bodrum'da denize indirildi. Yani bu yaz parasını veren herkes, Yalçın'ın zevkini yansıtan ve onun adını taşıyan yatta tatil yapabilecek. Bu arada kiralanmadığı zamanlarda da Süreyya yatı kendisi kullanacak.

İşadamı Ozan Baran ile evlenip 2016'de Miami'ye gelin gitse de, yılın büyük bölümünü Bodrum'daki evinde geçiren Süreyya, bu yaz sadece tatil yapmayacak aynı zamanda çalışacak. Süreyya Yalçın'ın paraya pula ihtiyacı yok, bu yaştan sonra iş hayatına atılmasına şaşırmadım desem yalan olur. Acaba, Bodrum'da olduğu sürece kendisine bir meşgale mi bulmak istedi...



DÜĞÜN 27 EYLÜL'DE

Daha önce iki kez evlenen, birkaç kez de evliliğin eşiğinden dönen işadamı Erol Özmandıracı, 59 yaşında üçüncü kez damat olacak. Erol Bey, 2024 yazından bu yana flört ettiği Elif Akbaş'a, herkesin beklediği evlilik teklifini tatil için gittikleri Venedik'te yaptı.

Kanal gezisi sırasında gondolda teklifini yapan ve "evet" cevabını alan Erol Bey, sevgilinin parmağına tek taşını taktı. Bu arada çiftin evlik tarihini de benden öğrenin. 27 Eylül'de, Erol Bey'in ortağı olduğu Göcek'teki mekanda görkemli bir düğünle vuslata erecekler; mutlulukları daim olsun.



OĞLU VE ARKADAŞI İLE KEYİF YAPTI

Sosyetenin sevilen çifti Dila Tarkan- Dağhan Doğruer, yaz sezonunu Fethiye'de açtı. Ağustos 2022'de dünyaya gelen oğulları Luca Kartal ile dört gün boyunca keyifli bir tatil geçirdiler.

İkinci bebeğine hamile olan ve geçen ay verdiği partiyle kızının olacağını açıklayan Dila Hanım'ın iyice karnı burnuna gelmiş ama rahat bir hamilelik geçiriyor olmalı ki, keyfi yerindeydi. Bu arada sezonun ilk güneşli günlerini oğlu Luca Kartal ile geçiren Dila Hanım'a, güneşlenirken yakın arkadaşı Sibil Çetinkaya da eşlik etti.



REKORUNU ÇOCUKLARA HEDİYE ETTİ

Dünya rekortmeni milli sporcumuz Şahika Ercümen, yine göğsümüzü kabarttı. Filipinler'in Mabini kentinde düzenlenen AIDA Dünya Serbest Dalış Kupası'nda çift palet kategorisinde 86 metreye dalan Ercümen, Türkiye rekorunu kırarak uluslararası arenada bir kez daha adından söz ettirdi ve ülkemizin adını dünyaya duyurdu.

Tebrik etmek için aradığım Şahika, rekorunu yakın zamanda hayatını kaybeden çocuklarımıza, ailelerine ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tüm çocuklara armağan ettiğin söyledi. Nefesi hep bol olsun...