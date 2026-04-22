Ülkemizde 2019 yılında kırılan 'boşanma rekoru', maalesef bu yıl geçilecek gibi gözüküyor! Hız kesmeyen mutsuz evlilik ve boşanma haberlerine hepimizi şaşırtacak bir yenisi daha eklendi!

Jennifer Lopez'in yatağından sahnesine kadar yaptığı tasarımlarla adını dünyaya duyuran mobilya ve mekan tasarımcısı Şafak Çak ile eşi Elvan Çak'tan bahsediyorum! Evet, yanlış okumadınız...

Bir yıllık flörtün ardından, ünlü şarkıcı Sting'in tahsis ettiği otomobille gittikleri New York Başkonsolosluğu'nda, 7 Mayıs 2013'te sade bir törenle evlenen çift, boşanıyor!

Mutluluklarına onlarca kez şahitlik ettiğim çiftin arasına ne girdi bilmiyorum ama yakın çevrelerinden öğrendiğime göre medeni bir şekilde boşanamayacakları kesin! Her ikisi de sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkıp, şimdiye kadar çekilmiş tüm fotoğrafları da silmiş! Umarım birbirlerini fazla yıpratmadan ve süreci de çok uzatmadan boşanmayı başarabilirler.



REVNA ÇAKIR İLE KİM UĞRAŞIYOR?

Revna Çakır ile Ömer Sarıgül, çekişmekten vazgeçip 'çocuklarının üstün yararı' için 6 Nisan'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Önceki gün Revna Hanım'ın sosyal medya paylaşımını görünce şaşırdım!

İçeriklerinin kendisine ait olmasına rağmen daha önce üç kez kapatılan iş hesabı tekrar kapatılmış.

"Benim için sadece bir iş veya hesap konusu değil. İçinde emeğim ve çocuklarımın adı var. Birinin buna zarar vermek istemesini aklım almıyor. Ama vazgeçmeyeceğim; sıfırdan başlayacağım" diye yazınca, hepimizin aklına boşandığı eşi Ömer Sarıgül geldi. Umarım düşündüğümüz gibi değildir!!!



ÇOCUKLAR İÇİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞACAK

Oyuncu Ebru Şahin, merhum Carole Hakko'nun zorlu hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirmek için kurduğu Make- A-Wish Türkiye'nin gönüllü elçisi oldu.

Bugüne kadar 6 binden fazla çocuğun imkansız görünen dileklerini gerçeğe dönüştüren derneğin yeni gönüllü elçisi Ebru Şahin, Dünya Dilek Günü kapsamında, 27 Nisan'da düzenlenecek kutlamada ilk kez 75 dilek çocuğu ile buluşacak. Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hem de Dünya Dilek Günü'nün umudunu paylaşacak. Gönlüne sağlık...



GELİNLİKLERİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARACAK

32 yıldır hemcinslerinin şıklıklarına şıklık katan Dilek Hanif, düğün mevsimi yaklaşırken gelin adayları için kapsül gelinlik koleksiyonu hazırlamış.

Önceki gün karşılaştığım Dilek Hanım, 28 Nisan'da showroom'unda hem gelinlik koleksiyonunu hem de yaz koleksiyonunu mini bir defile ile moda tutkunlarının beğenisine sunacağını söyledi. Gelin adayları için aldığım bir-iki tüyoyu da paylaşayım: İki parça gelinlikler ön plandaymış. Hanif, omuzları açık bırakan straplez ve düşük omuzlu siluetlerin geri dönüş yaptığını da ekledi.