Son dönemde sosyetik kadınların en büyük kabusu, evlerinde çalıştırdıkları yabancı uyruklu bakıcılar! Bakıcı kabusunun sebebi; en son Günaydın'da okuduğumuz Senem-Tayfun Taşkın çiftinin bakıcıları tarafından soyulması haberinde olduğu gibi bakıcı hırsızlıkları değil. Aksine bakıcıların çalınması! Yanlış okumadınız; son zamanlarda sosyete birbirinin bakıcılarını çalıyormuş. İyi yabancı bakıcıya rastlamak zordur, öyle birini bulduğunuzda da elinizde kaçırmak istemezsiniz. Son zamanlarda sosyetikler, arkadaşlarının evinde çalışan ve çok memnun olduklarını öğrendikleri yabancı bakıcıları daha çok para vererek birbirlerinin elinden almaya başlamış.

Bu örnekler çoğalınca ve memnum oldukları yabancı bakıcıyı arkadaşlarına çaldırmak istemeyen sosyetikler, onları saklamaya başlamış. Evlerine arkadaşları gelince bakıcıyı odasına gönderiyorlarmış. Sosyalleştikleri alanlara da bakıcılarını götürmüyorlarmış. Özetle bakıcılarına gözleri gibi bakıyorlarmış ve kaptırmamak için de onları gözlerden uzak tutuyorlarmış. Şaşırdım doğrusu, bakalım sosyetede daha neler göreceğiz.



'HAYIRLI' KUTLAMA

Son zamanlarda sosyete ve sanat camiasında çok 'hayırlı' bir trend söz konusu! Birçok ünlü, yaşgününde arkadaşlarından hediye istemiyor onun yerine vakıf ya da derneklere bağış yapmalarını rica ediyor.

Geçen ay evi küle dönen Aslıhan Karalar da, dostlarından doğum günü hediyesi yerine lösemili çocuklara umut olmak için LÖSEV'e bağış yapmalarını istedi. Yolladığı mesajda, "Doğum günümü kutlamak isteyen herkesi, küçük büyük demeden bir çocuğun hayatına dokunacak bu iyiliğe davet ediyorum" diyen ve link paylaşan Karalar'ın gönlüne sağlık.



ÜNLÜ ESTETİKÇİ KİTE SURF'ÇÜ OLDU

Bir dönem 'güzelleşeceğim' diye çıldıran kadınların peşinden koştuğu ünlü estetik cerrah Serdar Eren, 70 yaşında sektör değiştirdi ve 'kite'cı oldu! 7-8 yıldır kite surf yapan, hatta beş ayda boşanma davası açtığı eşi

Burcu İlhan ile Akyaka'da kite surf yaparken tanışan Serdar Eren, yakın arkadaşı Yavuz Aksakal ile kite surf okulu açtı. Okullarında 18 kişi çalışıyor. Ünlü estetik cerrah, ameliyatlarına devam etse de ağırlıklı olarak zamanını, yazlığının da olduğu Akyaka'da yeni işinin başında geçiriyormuş. 70 yaşından sonra vallahi iyi cesaret; bravo...



TEKNOLOJİ VE EĞLENCE BİR ARADA

Dünyanın önde gelen robot temizlik ürünleri markası, en yeni ürünlerini İstanbul'da bir lansmanla tanıttı. Teknoloji ve yaşam tarzını bir araya getiren bu özel etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin başta olmak üzere iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Markanın Türkiye distribütörünün ev sahipliğindeki etkinlikte sevilen sanatçı Zeynep Bastık sahneye çıktı. Konuklar, markanın en yeni robot süpürgeleriyle tanıştıktan sonra Zeynep Bastık şarkılarıyla eğlendi.