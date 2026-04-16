Kan ve saç analizlerinde yasaklı maddelere rastlanan Şeyma Subaşı, uyuşturucu yüzünden aşksız kalmış, Brezilyalı sevgilisi Marlon Teixeria'dan ayrılmıştı. Yılın yarısını yurtdışı tatillerinde geçiren Şeyma, yurtdışı çıkış yasağı devam ettiği, hayatında da yeni bir aşk olmadığı için kendini işe vermiş! Arkadaşı Melissa Gizem ile Kasım 2024'te kurduğu kozmetik markasına dört elle sarılıp büyütmeye karar vermiş! Bunun için kolları sıvayan Şeyma, markası için farklı bir marka ile ortak workshop düzenlemişti.

Son olarak sosyal medyada yayınlamak üzere bir reklam filmi çekti. Çekimin kamera arkasını paylaşan Şeyma yakında reklamı kendi hesabından takipçileriyle paylaşacak. Bu arada Şeyma'nın saç rengini değiştirdiği ve yüzüne de estetik dokunuşlarda bulunduğunu fark ettim. Bu yeni görünümünden mi, yoksa yaşadığı sıkıntılı süreçten mi bilemedim ama Şeyma olduğundan yaşlı duruyor!



YENİ FİLMİNE ÇOK GÜVENİYOR

"Aşk Reyonu" adlı oyunla ilk kez tiyatro sahnesine adım atan ve "Sahnede olmayı çok sevdim" diyen güzel oyuncu Gülsim Ali, şimdi de "Geçmişin Kokusu" filminin vizyonu için gün sayıyor.

Geçenlerde karşılaştığım Gülsim, Görkem Sevindik ve Emir Benderlioğlu ile başrolünü paylaştığı filmin, duygusal atmosferi ve güçlü hikayesiyle seyirciye etkili anlar yaşatacağını söyledi. Çekimleri Kuzey Makedonya'da gerçekleşen, Yugoslavya'nın dağılma sürecindeki bir aşk hikayesini konu alan film 24 Nisan'da izleyici ile buluşacakmış. Gişesi bol olsun...



KIZIYLA İLK FOTOĞRAF ST. TROPEZ'DEN

Yıllardır baba olmanın hayalini kuran ünlü işadamı Emir Bahadır'ın iki yıl önce 'taşıyıcı annelik' yöntemiyle çocuk sahibi olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz.

Ocak ayında aynı yöntemle ikinci kez baba olan Emir Bey, kızı Mira'nın ardından, bu kez Ata adını verdiği oğlunu Los Angeles'ta kucağına almıştı. Şimdiye kadar çocuklarıyla hiç fotoğraf paylaşmayan Emir Bey bu kuralı önceki gün bozdu. Fransa'nın ünlü tatil beldesi St. Tropez'deki evini açmaya giden Emir Bey, arkadan da olsa, kızı Mira ile el ele yürüdüğü bir fotoğraf paylaştı. Şimdi sıra oğlu Ata'da; bakalım -arkadan da olsa- onu ne zaman göreceğiz.



GÖRÜMCEYE REKLAM DESTEĞİ

Suzan Şen ile yakın arkadaşı Nergis Çetinkaya, önceki ay müşterisi oldukları Burcu Özüyaman Ghandour'un güzellik ve tırnak bakım merkezini satın almıştı.

Los Angeles'ta yaşayan yengesi, abisi Adnan Şen'in eşi Begüm Şen, açılışa gelememiş; "Hayırlı olsun" notuyla görümcesini sosyal medyadan tebrik etmişti.

Mart sonu, eşi ve oğluyla İstanbul'a gelen Begüm Hanım, bu kez bizzat Etiler'deki merkeze giderek görümcesine destek oldu. Merkezde çektiği fotoğrafları sosyal medyasından yayınlayarak merkezin reklamını da yaptı.