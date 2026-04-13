Geçen yıl bir arkadaş, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un "Oğullarının eğitimi için İngiltere'ye taşınıyorlar" bombasını ortaya atmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ haberi yalanlasa da, o haberinde ısrar edip "Behlül Kaçar" başlığıyla yine yazmıştı. O zaman da "Behlül'ün kaçtığı falan yok! Evet, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Londra'ya gidiyor ama yerleşmeye değil tatile" diye doğrusunu yazmıştım.

Dediğim gibi de oldu. Yine doğrusunu benden öğrenin... İki gün sonra, 15 Nisan'da 4 yaşına basacak olan Kurt Efe, öğrenci oluyor. Ama okulu Londra'da değil, İstanbul'da! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Kurt Efe'yi, ünlü bir Amerikan kolejinin mezunları tarafından kurulan eğitim vakfının kurasına sokmuş ve adı kurada çıkmış.

Kıvanç Tatlıtuğ da hemen Kurt Efe'nin kaydını bu okula yaptırıp 2026-2027 dönemi için belirlenen 1.609.091 TL + KDV'lik eğitim ücretini yatırmış. Bu haberle "Londra'ya taşınıyorlar" dedikodularına da son noktayı koymuş oldum, dedikoducu arkadaşlara duyurulur.

6 ŞAHİTLE EVLENDİLER

Üç çocuğunun annesi Hande Demir ile iki kez evlenip boşanan Erdinç Acar'ın, oyuncu sevgilisi Sezgi Sena Akay ile evleneceğine kesin gözüyle bakıldığını daha önce yazmıştım. Biraz rötarlı da olsa dediğim çıktı!

İki bayram arası düğün olmaz derler ama Erdinç Acar ile Sezgi Sena Akay, cuma akşamı aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle, 6 kişinin şahitliğinde bir ömür boyu mutluluğa "evet" dedi. Erdinç Bey, kasım ayında yaklaşık beş karat olduğunu tahmin ettiğim tek taş yüzükle evlenme teklif etmiş ve nişanlanmışlardı. Umarım bir ömür mutlu olurlar.

SEZONUN SON SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ

Akaretler'deki galerisi Vision art Platform ile şimdiye kadar birçok önemli sergiye ev sahipliği yapan Nisa Savaş, sanat sezonunu harika iki sergi ile kapatıyor. Tanzer Arığ'ın "Hocus Pocus" ve Kemal İçden'in "Entropi / Negentropi" sergilerinin açılışı, cuma günü Şamdan Plus dergisinin ev sahipliğinde sanat ve cemiyet hayatından isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Aynı anda kapılarını açan iki sergi, izleyicilere farklı kavramsal dünyalar üzerinden güçlü bir deneyim alanı sunuyor. "Hocus Pocus" ve "Entropi / Negentropi" sergileri, Vision Art Platform'da 10 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.