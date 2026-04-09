Sosyete kulislerinde şimdilerde en çok konuşulan konu işkadını Melis Çiftçi ile Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili'nin yakınlaşması! Sosyeteden bazıları, ikisini birkaç kez birlikte görünce dedikodu kazanlarını kaynatmaya başlamış. Ama arkadaşça görüşme mi yoksa yeni bir aşk mı, işte ona karar vermemişler! Şimdi sosyetede de bu çok merak ediliyor.

Melis Çiftçi, Aralık 2020'de 12 yıllık eşi Ali Gürsoy'dan boşandıktan sonra kalbini sadece bir kez (tabii bildiğimiz!) oyuncu Bade İşçil'in eski eşi sosyetik playboy Malkoç Süalp'e açmıştı. Başından üç evlilik geçen, farklı annelerden beş çocuğu olan, yerli-yabancı, ünlü-ünsüz pek çok güzelle flört eden Serdar Bilgili'nin de aşk hayatındaki hızı hepimizin malumu! Biri uzun süredir gönül kapısı kapalı olan bir kadın, diğeri de hızlı bir çapkın olduğu için aşk tahminleri öne çıkıyor. Ben çifti birlikte gören sosyeteden birkaç kişiyle konuştum; kimi "arkadaşlar" kimi "aşk öncesi yakınlaşma" kimi de "aşk yaşıyorlar" diyor. Benim tahminim aşk yönünde ama yine de gerçeğini, üç vakte kadar bu köşede okursunuz...



ADNAN ŞEN YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ!

St. Barth's adasında beyin kanaması geçirip ölümden dönen, hastane mikrobu yüzünden 5 Şubat'ta ikinci kez kafatası açılan Adnan Şen, sağlığına kavuşup 23 Mart'ta eşi Begüm Hanım ve oğlu Can ile İstanbul'a gelmişti.

Begüm Hanım'ı, rezidans bölümünde evlerinin de olduğu Zincirlikuyu'daki AVM'de sık sık dostlarıyla sosyalleşirken görüyorum ama herkesin çok merak ettiği eşi Adnan Şen halen yüzünü göstermedi!

Daha önce gören bir arkadaşım, bir sıkıntısı olmadığını ve gayet sağlıklı olduğunu söylemişti ama hiç ortalarda gözükmemesi ilginç. Bakalım Adnan Şen'i yaşadıkları Los Angeles'a dönmeden görebilecek miyiz?



ESKİ DAMAT VARDI GÜLER SABANCI YOKTU!

Sakıp Sabancı, 22. ölüm yıldönümünde yine adına verilen ödülle anıldı. Sabancı Center'da önceki gün düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve Anma Töreni'nde bir şey dikkatimi çekti;

Güler Sabancı yoktu! Yıllardır bu törene ev sahipliği yapan Sakıp Ağa'nın yeğeni Güler Sabancı'nın servis edilen fotoğraflarda olmaması beni çok şaşırttı. Holding patronluğunu bıraksa da,

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevine devam eden Güler Sabancı'nın törene katılmaması dedikoduları da beraberinde getirdi. Bakalım altından ne çıkacak! Bu arada geçen yılki törene yeni eşi Demet Tapan ile katılan Sakıp Sabancı'nın eski damadı Eran Tapan'ın bu kez yalnız gelmesi de dikkat çekiciydi.



BİR MARKA DAHA TÜRKİYE'YE GELDİ

Fransa'nın ünlü cilt bakım markalarından biri daha Tük pazarına giriş yaptı. Fransız marka, Türkiye'ye gelmesini İstanbul'da verdiği bir davetle kutladı. Markanın kurucu ortağı

Julien Azencott ve Türkiye Temsilcisi Ezgi Nevçehan'ın ev sahipliğinde verilen davete, iş, cemiyet sanat ve moda dünyasından ünlü isimler katıldı.

Marka temsilcileri, konuklara ürünlerini anlatıp cilt bakımı konusunda detaylı bilgi verdi. Ayrıca, 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren markalarının Türkiye'de 150 noktada satılacağını söylediler.