Üç yıl önce ailesiyle Dubai'ye taşınan Aslışah Alkoçlar Demirağ, geçen yıl ablası ve eniştesi Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan'ı da Dubaili yapmıştı. Ancak ABD ve İsrail'in İran'a savaş başlatması ve İran'ın ABD üssü olduğu gerekçesiyle Dubai'ye füze yağdırması nedeniyle birçok yabancı gibi onlar da Dubai'yi terk etti.

Fakat Demirağ ve Düzyatan aileleri, hemen Dubai'den ayrılmadı, kısa sürede füze saldırılarının sona erip ülkenin normale döneceğini düşündüler ama öyle olmadı. Süreç uzayınca da çoluk çocuk toplanıp Dubai'den ayrıldılar. Ancak Türkiye'ye dönmediler, Londra'ya gittiler. Her iki çiftin de Londra'da evleri var ve şimdi çocuklarıyla birlikte orada yaşıyorlar.

Dubai defterini tamamen kapattılar mı diye merak edip sorup soruşturdum. Londra'da savaşın bitmesini bekliyorlarmış, sonra Dubai'ye döneceklermiş. İşlerini güçlerini oraya taşıyıp çocuklarını da oradaki uluslararası bir okulda okuttukları için şimdilik Dubai'den vazgeçmemişler. Bu arada her iki çiftin çocukları da online eğitime geçen okulda uzaktan eğitimine devam ediyormuş. Allah kimsenin düzenini bozmasın, bakalım Demirağ ve Alkoçlar aileleri ne zaman eski düzenlerine kavuşacak.

DEDİKODULAR DOĞRUYMUŞ

Ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun 38 yaşındaki oğlu Yaman Taciroğlu, yine bomba bir aşkla gündemde! 2014 yılında Serenay Sarıkaya, 2020'de Demet Özdemir, 2022'de de sunucu Buket Aydın ile flört eden

Yaman Taciroğlu'nun adı, bir süre önce de güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk dedikodusuna karışmıştı. İkisini kimse yan yana görmediği için, doğrusu çok inanmamıştım; doğruymuş. Önceki gün karşılaştığım bir arkadaşım, Taciroğlu ile Eyüboğlu'nu Etiler'de bir mekanda gördüğünü söyledi. Söylediğine göre aşk bacayı çoktan sarmış! Ne diyeyim; mutlulukları daim olsun.

TARSUS'UN DON KİŞOT'U!

Önceki gün, Portakal Çiçeği Karnavalı için gittiğim Adana'dan dönerken Tarsus'a uğradım; iyi ki uğramışım. Ferit Şahenk'in yeme-içme şirketinin marka şefliğini de yapan ünlü şef Melih Demirel'le karşılaştım. Beş ay önce İstanbul'daki kariyerini bırakıp eşi Deniz Hanım'ın memleketi olan Tarsus'a yerleşmiş ve çok güzel bir restoran açmış.

Yerel ürünleri kullanarak mükemmel lezzetlere imza atmış. Melih şefle sohbet etme imkanım da oldu, "Ben Tarsus'un Don Kişot'uyum" dedi. Haksız değil, birçok yöresel lezzeti olan Tarsus'ta bir ilke soyunmuş ve bir şef restoranı açmış. Bu arada Michelin yıldızının o bölgedeki en büyük adayı bence Melih Demirel'in restoranı olacaktır.

İĞNEYE DEVAM MI?

Liman işletmeciliği başta olmak üzere pek çok sektörde faaliyet gösteren holdingin patronu Mehmet Kutman, zayıflama iğnesi vuran ünlüler kervanına katılan ilk isimlerdendi. Hatta iğnelerle inanılmaz zayıflayan Mehmet Bey'i, geçen yıl ocaktaki 65'inci doğum günü partisinde dostları bile tanımakta zorlanmıştı!

Geçenlerde Avrupa'nın en büyük kruvaziyer terminalini satın alan Mehmet Bey'i açılış töreninde gördüm; o fit görünümünü halen koruyor. İğneye devam mı ediyor yoksa bu fit görünümünü artık sporuna ve beslenmesine dikkat ederek mi muhafaza ediyordur bilmiyorum ama eski kilosuna geri dönmeye niyeti olmadığı açık.