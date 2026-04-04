Ailesiyle Amerika Florida'da yaşayan oyuncu Ceyda Ateş Toplusoy, geçtiğimiz günlerde geldiği İstanbul'da Şamdan Plus'a röportaj verdi. Röportajda, Amerika'ya taşınıp bir de anne olunca mesleğine ara veren Ceyda, işine geri döndüğünü müjdeledi.

Hem de üç film ve iki diziyle... Evet, yanlış okumadınız, Ceyda üç sinema filmi çekmiş ve üstelik birinde ortak yapımcılık görevini de üstlenmiş. Filmleri yakında vizyona girecekmiş. Bir de dijital kanallar için iki dizide rol alıyormuş.

Onlar da önümüzdeki zamanda izleyiciyle bulaşacakmış. Bu arada yapımcılığı çok sevmiş, oyunculuğun yanı sıra yapımcılığa devam etmeyi planlıyormuş. Florida'da sakin ve mutlu bir hayatı olduğunu da dile getiren Ceyda'nın tek derdi özlemmiş. "Özlem, insanın hayatından hiçbir zaman tamamen çıkmıyor" demiş. Aslında hayranları da Ceyda Ateş Toplusoy'u özlemiş durumda ve yakında hem beyazperdeden hem de ekrandan onunla özlem giderecekler.



GALERİSİNİ YENİLEYİP YENİ SERGİ AÇTI

Önceki gün, Eylül 2023'te kaybettiğimiz ünlü mimar Hasan Mingü'nün sanatçı oğlu Sait Mingü ile tanıştım. Nişantaşı'ndaki atölye ve galeri mekanını kapsamlı bir yenilenme sürecinin ardından sanat dünyasının ve sanatseverlerin ziyaretine açan Mingü'nün eserlerini hayranlıkla izledim.

Geleneksel teknikleri modern teknolojiyle birleştirerek, illüstrasyon unsurlarını geleneksel resim ve kağıt üzerindeki çalışmalarla harmanlayarak benzersiz bir sanat dili yaratmış. Muhakkak yolunuzu Nişantaşı'na düşürün ve son dönem üretimlerini görün derim.



AYRILIK YOK AŞKA DEVAM

Eylülde sürpriz bir ilişkiye yelken açan influencer Selin Yağcıoğlu ile çapkın oyuncu Kerem Bürsin'in aşkının akıbeti, son dönemde merak konusu olmuştu! Kerem Bürsin ile ilk buluşma hazırlığını bile video çekip duyuran Selin Yağcıoğlu'nun ilişkisine dair paylaşım yapmaması ayrılık dedikodularını gündeme getirmişti.

Bir de Kerem Bürsin'in sosyal medya hebasında, eski partneri Lizge Cömert ile bile fotoğrafının olması ama Selin Yağcıoğlu ile tek kare fotoğrafının olmaması ayrılık dedikodularını körüklemişti. Çifte yakın kaynaktan öğrendim ki; şimdilik bir sorun yokmuş, ilişkileri mutlu- mesut devam ediyormuş. Meraklılarına duyurulur...



YENİ KİTABINI MÜJDELEDİ

'Binlerce Kilometrelik Bir Yolculuk Bile Tek Bir Adımla Başlar' kitabını derleyen, ardından 'Aynalı Tılsımlar Dükkanı' adlı kitabını çıkaran iç mimar ve ressam Melda Kamhi Kosif, yazarlık işini çok sevdi.

Yayınevi sahibi Yelda Cumalıoğlu ile üçüncü kitabı için el sıkıştı. Önceki gün buluşup sözleşme imzaladığı Cumalıoğlu ile çektirdiği fotoğrafı paylaşıp müjdeyi veren Melda Hanım, altına da "Bazen kelimeler yazılmaz, içeriden fısıldanır. Bazen bir duygu olur, bazen bir hatırlayış. Bazen de insanın kendi özüne doğru attığı sessiz bir adım. Bugün, o fısıltıların sayfalara dönüşeceği yolun ilk adımını attım" notunu düşmüş. Hayırlı, uğurlu olsun...



REKLAM PANOSU GİBİ OLMUŞ!

Sosyal medyada dolaşırken, "Hazal Filiz Küçükköse, uzun bir aradan sonra ilk kez görüldü" tadında bir haber gördüm ama ben daha çok yorumlara takıldım! Yorumlarda, bazen çok isabetli eleştiriler olabiliyor gerçekten!

Güzel oyuncu, herhalde uzun zaman sonra ilk kez magazincilerle karşılaşacak diye, dünyaca ünlü markaların ne ürünü varsa takmış takıştırmış ve adeta reklam panosuna dönmüş! Yorumlarda da yazıldığı gibi, çorba gibi olan markalı ürünleri göstermek için de elinikolunu bol bol kullanmış! Aslında kendine has güzel bir tarzı olan Hazal Filiz Küçükköse, normalde markayı da dozunda kullanırdı. Herhalde o gün kafası biraz karışmış!!!



CEKET TERCİHİ ÇOK YANLIŞ

Kendisinden 10 yaş küçük Eren Morova ile 15 yıldır aşk yaşayan 10 parmağında 10 marifet olan iç mimar Alara Koçibey bu hafta radarıma takılan isim oldu. Aslında Alara Koçibey'in görünümünün temelinde oldukça güçlü parçalar var.

Diz üstü çizmeler sezonun en iddialı trendlerinden biri ve mini elbise ile birlikte kullanımı silueti uzatan, etkili bir tercih. Özellikle elbisenin sade ve feminen çizgisi, doğru parçalarla çok daha çarpıcı bir görünüme dönüşebilirdi. Ancak kombinin en zayıf halkası açık ara gri blazer ceket. Hem tarzı hem de silueti ile görünümü çok bozmuş.

TREND RADARI



Bu sezon blazer ceketler klasik formundan sıyrılarak daha cesur bir silüete bürünüyor. Crop kesim maskülen blazer'lar, güçlü omuz detaylarıyla feminen görünümlere modern bir kontrast katıyor.

Rahat silüetler bu sezon da gücünü koruyor. Bilekte daralan bol pantolonlar, konfor ve şıklığı bir araya getiren en önemli parçalardan biri.

90'lar etkisi bu sezon kendini en güçlü şekilde deri bomber ceketlerde gösteriyor. Hafif oversize kalıplar, vintage dokular ve yumuşak deriler bu parçaları öne çıkarıyor.