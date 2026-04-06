Sanat piyasasının ünlü ismi Murat Pilevneli ile galerisinin direktörü Aslı Pamir'in sekiz yıllık aşk ilişkisinden sonra 10 yıllık iş ilişkisinin bittiğini de ilk bu köşede okumuştunuz.

Eski eşi Tuba Ünsal'ın desteğiyle ekonomik krizden kurtulan Pilevneli, Pamir'in ayrılışından sonraki ilk sergisini perşembe günü bir davetle açtı. Benim gibi herkes, tüm açılışları organize eden, iyi bir çevresi olan Aslı Hanım'dan sonra, Pilevneli'nin ilk açılış davetinin altından kalkıp kalmayacağıydı!

Sıkı durun, Flaman heykeltraş Johan Creten'in eserlerinin yer aldığı serginin açılışına ilk gelen kişi Pamir oldu. İş ilişkilerinin de bitmesine rağmen Pamir'in eski sevgilisini yalnız bırakmaması taktire şayan.

Aslı Hanım organizasyona destek de verdi mi bilmiyorum ama Pilevneli, ilk davetinde başarılıydı. İşin ilginç yanı, Pilevneli'nin Pamir'den ayrıldıktan üç ay sonra flört etmeye başlayıp 8 ay sonra evlendiği eşi Senem Özgeren'in davette olmamasıydı!



ANMA TÖRENİNDE ÖDÜLÜ AÇIKLANACAK

Ülkemizin en renkli iş insanlarından olan Sakıp Sabancı, vefatının 22. yılında da yine adına verilen ödülle anılacak.

Sakıp Ağa'nın vasiyetiyle 21 yıldır sürdürülen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü'nün kazananı 7 Nisan'da Sabancı Center'daki törenle açıklanacak.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek törenle açıklanacak olan 2026 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü, bakalım kime gidecek?



SANATA DA DESTEĞE DEVAM

Her yıl çalışanlarına yüksek miktarda ikramiye vermesiyle ünlü bir otomotiv firmasının sahibi Ahmet Yüce, kültüre ve sanata verdiği desteği de sürdürüyor. Bu kez Türkiye'de fotoğraf sanatının usta isimlerinden İzzet Keribar'ın "Prag & Bohemya-Tarihten Yansıyan Işık" sergisine sponsor oldu.

Prag Başkonsolosluğu iş birliğiyle hayata geçirilen sergide, Keribar'ın yarım asrı aşan görsel hafızasını Orta Avrupa'nın büyüleyici atmosferiyle bir araya getiren eserler yer alıyor. Teşvikiye'deki bir galeride yapılan serginin açılış davetine, Ali-Liliia Yüce çifti ile Çekya İstanbul Konsolosu Olga Hajflerova'nın yanı sıra iş dünyasından isimler katıldı.