Kasım ayından beri boşanmaya çalışan, birbirlerine söylemedik söz bırakmayan Revna Çakır-Ömer Sarıgül çifti önceki gün anlaşmalı olarak boşandı. Tabii herkes gibi ben de şaştım kaldım! Bir de ortak açıklama yapıp 'çocuklarının üstün yararı' için boşanma davasını sulhen bitirme kararı alıp anlaşmalı olarak boşandıklarını ve başka açıklama yapmayacaklarını söylediler!

Madem çocuklarının üstün yararını düşünüyorlardı, hakaret seviyesine varan karşılıklı suçlamalar niyeydi? Onların hepsi arşivlerde ve çocukların karşısına her zaman çıkacak. O zaman çocuklarını düşünmüyorlardı da şimdi mi akıllarına geldi?

Bu arada insan ister istemez anlaşma koşullarını merak ediyor. Çünkü Revna Sarıgül, Ömer Sarıgül'e, aldatıldığını iddia ederek 1,5 milyar lira tazminat ve 3 milyon 300 bin lira nafaka isteğiyle boşanma davası açmıştı. Ömer Sarıgül de, Revna Hanım'a 10 milyon lira tazminat, 400 bin lira nafaka teklif etmişti. Ama mahkeme çıkışı, Revna Sarıgül'ün suratının asık olması, Ömer Sarıgül'ün ise yüzünün gülmesi kazananın kim olduğunu gösteriyor!



MODANIN BAŞKENTİNDE MAĞAZA AÇTI

"Çocuk da yaparım kariyer de" diyen kadınlara örnek gösterebileceğimiz tasarımcı Selma Çilek Çiftçi, Etiler ve Bebek'teki mağazalarının ardından üçüncü mağazasını Paris'te açtı. Katar, Dubai, Riyad, Lübnan, Kore ve ABD'de beş farklı şehirde tasarımlarını moda tutkunlarıyla buluşturan

Selma Hanım'ın uzun süredir yurtdışındaki ilk mağazasını Paris'te açmak için uğraştığını duyuyordum. Geçen hafta mutlu sona ulaştı. Ünlü markaların yer aldığı Paris'in en popüler semtlerinden biri olan Saint-Germain'de mağazasının kapılarını araladı. Tebrikler...



AVRUPA SANATI İSTANBUL'DA

Sevil Dolmacı, sanat tutkunlarını heyecanlandıracak bir sergi açıyor. Bu kez Robert Fleck küratörlüğündeki 'European Art II' sergisiyle Avrupa çağdaş sanatının farklı kuşaklarını bir araya getiriyor.

9 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak sergide, Avrupa sanat tarihine yön vermiş isimlerin eserleri, çağdaş kuşakların eserleriyle yan yana sergilenecek. Rosemarie Trockel, Katharina Grosse, Erwin Wurm, Stephan Balkenhol gibi Avrupa'nın önemli sanatçılarıyla birlikte Nevin Aladağ, Ahmet Oran, Gülfem Kessler'in eserlerinin de yer aldığı sergi kaçmaz.



ARKADAŞLARI SAHTECİYMİŞ

Oyuncu ve sunucu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, bir süre önce çanta tasarlamaya başlamıştı. Geçenlerde takipçileriyle soru-cevap yapan Çınar serzenişte bulunmuş, "Çok garip özellikle en yakın çevrem hiç destek olmuyor.

Bir de kadın kadına destek olur derler" tadında bir şeyler söylemişti. Önceki gün yine aynı tatta bir paylaşım yaptı Çınar. Üstelik yakın çevresindeki kadınları vurgulayarak, "Bu tarz yerli üretim çantaları kullanmaktansa sahte çanta kullanmayı tercih ediyorlar" diye arkadaşlarını ifşaladı! Bu tavrını sürdürürse, yakında çantalarını kimseye satamayacak gibi gözüküyor!!!