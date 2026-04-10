Dünya rekortmeni milli serbest dalış sporcumuz Şahika Ercümen ile ünlü mimar Haldun Kilit'in yeni bir aşka yelken açtığını kasım ayında ilk bu köşede okumuştunuz.

Kulislerde; Haldun Kilit'ten önce yanında erkek sinek bile görmediğimiz Şahika Ercümen'in bu aşkının tek nefeste bittiği konuşuluyor! Şahika Ercümen'in, kendine ait olan dünya rekorunu 106 metreden 107 metreye çıkardığı gün yanında olan Haldun Kilit, sevgilisinin 107 metrelik rekorunu koluna kazıtmış;

'107' yazan bir dövme yaptırmıştı. Kolundaki akıllı saatin ekranında da Şahika'nın rekor dalışı sırasında çekilen bir fotoğrafı yer alıyordu. İşte böyle büyük bir aşk yaşayan çiftin ayrılık dedikodularına şaşırdım doğrusu.

Ancak sosyal medya hesaplarına bakınca, dedikodular doğru gibi geldi!

Çünkü sosyal medya hesaplarında birbirleriyle çekilmiş hiçbir fotoğraf yok. Ayrıca Haldun Kilit, Şahika'yı takibe devam etse de Şahika onu takipten çıkarmış! Umarım barışırlar ve bu büyük aşka yazık olmaz.



BALE İLE HİP HOP'I BULUŞTURACAK

Kurduğu akademi ile kendisi gibi balet ve balerinler yetiştiren Tan Sağtürk bugünlerde sıra dışı bir bale sahnelenmeye hazırlanıyor.

Sağtürk, klasik bale ile hip hop'u aynı sahnede buluşturacağı 'Swans-Kuğu Gölü' adlı baleyi, Dünya Dans Günü'ne özel 28 ve 29 Nisan'da sahneleyecek.

Sağtürk'ün sanat yönetmenliğini yaptığı ve Volkan Ersoy'un sahneye koyduğu balenin başrollerinde ödüllü balerin Nilay Tahiroğlu ve balet Bartucan Şimşir yer alacak. Dünya breaking ve Avrupa hip hop şampiyonu Ceylin Han Çinkitaş da baleye hareket getirip renk katacak. Sıra dışı bir bale gösterisi izlemek isterseniz aklınızda olsun.



BAĞIMSIZ SANATÇILARA DESTEĞE DEVAM

İşadamı Hamdi Akın'ın, bağımsız sanatçıların eserlerini sergileyebilecekleri bir platform oluşturmak için açtığı ve yönetimini gelini Dilara Akın'a emanet ettiği sanat platformu, yeni bir sergiye hazırlanıyor. Bu kez 13 bağımsız sanatçının eserlerini 'Hafızanın Coğrafyası' adlı sergide bir araya getirdi.

Sergi, 15 Nisan'da sanat platformunun Etiler'deki galerisinde sanatseverlerle buluşacak ve 14 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek platform, 14 Haziran'dan sonra da sanatı Bodrum'a taşıyacak ve oradaki galerisinde sergiler açacak.