Sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst'ün, Kris Jenner'ın da estetikçisi olan Steven Levine'ye yüzünü emanet ettiğini ilk bu köşede okumuştunuz.

Önceki ay New York'ta bıçak altına yatan Elif Dürüst, herkesin merak ettiği yüzünü geçenlerde, Youtube'daki sanat programının yeni bölümünün tanıtımında uzaktan göstermişti. Yeni bölüm yayınlanınca herkes yeni yüzünü yakından görme imkanı buldu.

Dünyaca ünlü estetikçi gerçekten çok iyi iş çıkarmış. Fiziğiyle genç kızları imrendiren, yaşıtlarını kıskandıran Elif Hanım, artık yüzüyle de hemcinslerini orta yerinden çatlatacak...



PARİS'TE TÜRK IŞILTISI

Dünya starlarının da tutkunu olduğu mücevher markasıyla başarılara imza atan Ece Şirin'i durdurabilene aşk olsun! Ece Hanım, dünyanın pek çok şehrinde butiği ve satış noktası bulunan markasının yeni koleksiyonu 'Işığım Sensin'i, Paris'in en ikonik mekanlarından biri olan Printemps Haussmann'da tanıttı.

Paris manzarasına hakim, yalnızca davetlilere açılan Augustine Suite'te gerçekleşen etkinliğe seçkin isimler katıldı. Paris'te mağazası bulunan sayılı Türk mücevhercilerden biri olan Ece Şirin'e her fırsatta adımızı dünyaya duyurduğu için kocaman bir alkış. Dünyada ülkemizi böyle başarıyla temsil eden herkese bin teşekkür.



ÜNLÜ OYUNCU MİLLİ SPORCU OLDU

Meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile mutlu bir evliliği olan, geçen yıl 31 Ocak'ta bunu oğulları Atlas ile taçlandıran Cansel Elçin'den büyük başarı. Başarılı bir tenisçi olan 52 yaşındaki Cansel Elçin, Tenis Milli Takım seçmelerini birincilikle tamamladı.

Türkiye'nin en iyi 16 tenis oyuncusunun mücadele ettiği seçmelerde üstün performans sergileyen oyuncu, ilk dörde girerek finale yükseldi ve organizasyonu zirvede bitirdi. Elçin, milli tenisçi olarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı. Oyuncu, 5-10 Temmuz tarihleri arasında Roma'da düzenlenecek ITF İtalya Dünya Tenis Masters Turnuvası'nda korta çıkacak.



YİNE LİNÇLEDİLER!

Lüks marka iş birlikleriyle adından söz ettiren Yasemin Ergene, geçenlerde orta segmentte bir moda markasının reklamını yapınca linçlenmişti. Ergene'nin bu markayla iş birliği devam ediyor ve önceki gün yeni bir video paylaştı ve yine eleştiri oklarının hedefi oldu! En büyük eleştiri de; lüks marka giyen Ergene'nin reklamını yaptığı markanın ürünlerini giyip giymeyeceği üzerineydi.

Eleştirilere bir göz attım, eleştiri falan değil resmen hakaret ediyorlar. Bu neyin öfkesi, neyin kızgınlığı! Tamam Yasemin Ergene ile markayı yan yana düşünemeyebilirsiniz ama adı üstünde 'reklam' yapıyor kadın. Peki sizin bu reklama bu kadar takmanız kime yarıyor dersiniz; Yasemin Ergene'ye yakıştırmak istemediğiniz o markaya!



MODACI DA BUNU YAPARSA!

Ünü yurtdışına da yayılan başarılı bir moda tasarımcısı Gül Ağış, bu hafta radarıma katılan isim oldu. Gül Hanım, katıldığı davette spor bir görünüm tercih etmiş. Ağış'ın stil seçiminde çok komplike bir detay yok ancak çok basit bir hata var!

Gül Ağış'ın içine giydiği işlemeli gömleğini ceketle kapatması büyük bir hata olmuş. Gül Ağış gibi bir moda tasarımcısının bu kadar şık bir gömleği uyumsuz bir blazer ile kombinlemesine çok şaşırdım doğrusu. Stilinin tüm havasını yok etmiş.

TREND RADARI

Güneş gözlüklerinde her sezon çeşit artıyor. Bu sezon da küçük boyutlar yerini dikkat çekici modellere bırakacak. Retro görünümlerin güncellendiği büyük boy kemik gözlükler şimdiden öne çıkmaya başladı.

İlkbahar-yaz sezonunda püskül detayları hem aksesuarlarda hem de kıyafetlerde öne çıkıyor. Özellikle de saçak şeklinde olan uzun formlarda...

Bu sezon sessiz lüks daha çok gizli lükse dönüşüyor. Küçülen logolar, bu sezon tasarımlarda daha saklı yerleştiriyor. Tasarım çizgisiyle öne çıkan parçalarda ansızın ortaya çıkan logolar zarif bir detay olacak.