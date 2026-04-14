Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay'ın uzun süredir yatağa bağlı yaşayan anneleri Yücel Boronkay, 2 Mart'ta vefat etmişti.

Selin Boronkay, annesini defnettikten sonra odasındaki kamera görüntülerini izleyince, annesinin kendisine bakan hemşire tarafından iki kez üst üste yere düşürüldüğünü görünce, "Annemin ölümünde hemşirenin ihmali olduğunu düşünüyoruz" diye kardeşleriyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Öğrendim ki savcılık, önceki gün annelerinin vefatının 40. günü nedeniyle evinde kuran okutan kardeşlerin şikayetini kabul etmiş. Şüpheli ölüm üzerine önceki hafta merhume Yücel Boronkay'ın otopsi için mezarı açılmış. Otopsiden çıkacak sonucu merakla bekleyen Boronkay kardeşlerin, annelerinin eceliyle değil de hemşire yüzünden öldüğü kanıtlanırsa bir kez daha yıkılacağına şüphe yok. Bakalım otopsi raporundan ne çıkacak? Yakında rapor gelir, ben de sizinle paylaşırım.



KUTLAMA DAVETİ SEVGİLİSİNDEN

Önceki gün, yıllarca adını aşk dedikodusuna karıştırmayan Zeynep Yılmaz'ın gönlünü çalmayı başaran işdamı Bülent Ciritci'nin doğum günüydü. Aralık ayında mutlu ilişkilerinin ikinci yılını kutlayan çiftten Zeynep Hanım,

Bülent Bey için sadece çok yakın dostlarını davet ettiği bir kutlama organize etti. Ödüllü bir golfçü olan sevgilisi için golf topu şeklinde bir pasta yaptıran Zeynep Hanım, Bülent Bey ile farklı yer ve zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada kalp emojisi ve "İyi ki Bülent Ciritci" notuyla paylaştı. Fotoğraflara binlerce beğeni, yüzlerce yorum geldi. Mutlulukları daim olsun.



7 STARTTA 7 FİNİŞ

Efsane ralli pilotu Ercan Kazaz'ın Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu unvanına sahip oğlu Kerem Kazaz, Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışında WRC3 podyumuna çıkmayı başardı ve Hırvatistan'dan da kupa ile ayrıldı.

20 yaşında üst üste iki Türkiye şampiyonluğu bulunan Kazaz, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın Hırvatistan ayağından üçüncülükle dönüyor. 7 start, 7 finiş istatistiğiyle rallideki güvenilirliğini kanıtlayarak bir başka ilke daha imza atan Kerem'e kocaman bir alkış.



ABLA-KARDEŞ MODAYA UYDU

Ramazan Bayramı'nın hem önceki hem de geçen yıl Sakura (Kiraz çiçeği) zamanına denk gelmesi, Japonya'yı İstanbul'un elitlerinin favori tatil rotası yapmıştı. Bu yıl da bu moda devam ediyor. Son olarak sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile ablası Narot Pekküçükyan soluğu Japonya'da aldı.

1 Nisan'dan bu yana Japonya'nın altını üstüne getiren kardeşler önce Tokyo'ya uçtu, ardından Kyoto'ya geçti. Ablakardeş, geleneksel Japon kıyafetleriyle Sakura çiçeklerinin altında verdiği pozları paylaştı. Çok keyifli bir tatil geçirdikleri belli, zaten Tokyo ve Kyoto'dan mutsuz dönmek mümkün değil.