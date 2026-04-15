Maalesef bugün çok tatsız ve üzücü bir haberim var! Haziran 2020'de işadamı eşi Süleyman Toplusoy'un ani ölümüyle sarsılan İpek Toplusoy, dün de evlat acısıyla sarsıldı. İpek Hanım'ın henüz 10 yaşındaki küçük kızı Selin Toplusoy, dün sabah tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Henüz 4 yaşındayken babasını kaybeden Selin, 7 yaşındayken amansız hastalığa yakalanmış; Mayıs 2023'te beyninde tümör tespit edilmişti. İpek Hanım, o tarihten bu yana kızının sağlığına kavuşması için maddi-manevi tüm imkanlarını seferber etmişti ama maalesef olmadı. Birçok kez ameliyat olan Selin'in kanserli hücresi, bir süre önce metastaz yapıp vücudunun farklı bölgelerine yayılmıştı.

Bir haftadır yoğun bakımda olan ve kalbi daha fazla dayanamayan Selin'e Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Başta annesi İpek Hanım ve bir yaş büyük ablası Zeynep'e sabırlar diliyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Minik Selin, bugün Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Nur içinde yatsın.

ORYANTALİSTLERİN ESERLERİ SATIŞA ÇIKTI

Ünlü müzayede evinin dördüncü kuşak temsilcisi Maya Portakal, bu kez dünyaca ünlü oryantalist ressamların eserlerini satışa çıkardı. Artık gelenekselleşen çevrimiçi 'özel satış'la el değiştirecek ve en yüksek fiyatı ödeyenin sahip olacağı eserler,

Alberto Pasini, Fabius Brest, Henri Duvieux, J. Yon, Eugene Pechabues, G. L. M. A., Veronese Eolü, Jean Brindesi ve Amadeo Preziosi'nin imzalarını taşıyor. Nişantaşı'ndaki müzayede evinde sergilenen eserler için kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağına eminim.



HEM TASARLADI HEM TANITTI

10 yıl önce piyasaya çıkardığı kozmetik markasıyla başarılı işlere imza atan Aslı Gümüşel, Mart 2023'te 23 yıllık eşi Metin Şen'den boşandıktan sonra tamamen işlerine kanalize olmuştu. Aslı Hanım, kozmetikten sonra şimdi de moda tasarımcılığına el attı.

Hande Erçel'in yüzü olduğu kadın giyim markasıyla iş birliği yapıp ilkbahar-yaz koleksiyonu hazırladı. Modaya uyup iğneyle zayıflayan ve tam 12 kilo veren Aslı Hanım, koleksiyonunun tanıtımı için mankenlik de yaptı. Aslı Hanım'ın, hem tasarladığı hem de tanıtım mankenliğini yaptığı 30 parçalık koleksiyon satışa sunuldu. Kozmetik işinde büyük bir yol alan Aslı Gümüşel bakalım modada ne kadar başarılı olacak.



ÖZEL KUTLAMANIN TÜRK KONUKLARI

Venedik'te geçen hafta özel bir kutlama yapıldı. Avrupa sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Dr. Gisela Winkelhofer 60. yaşını, dünyanın dört bir yanından davet edilen 60 seçkin konukla, unutulmaz bir hafta sonu ile kutladı.

Venedik'in büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu özel kutlama, klasik müzik performanslarından özenle kurgulanmış sofralara uzanan, sanat dolu bir deneyime dönüştü.

Türkiye'den Cengiz-Demet Sabancı Çetindoğan, Murat-Zeynep Dayıoğlu ve Murat Bey'in kızları Defne ve Güneş Dayıoğlu da bu seçkin buluşmada yer aldı.