İşadamı Erol Sabancı'nın küçük kızı, Suzan Sabancı'nın kardeşi Çiğdem Sabancı, geçen hafta sonu Kapadokya'da üç gün süren özel bir organizasyonla 56. doğum gününü kutlamıştı.

Çiğdem Hanım'ın bu kutlama için resmen bir servet harcadığını öğrendim! 30 dostunu davet ettiği doğum günü kutlaması için bir butik oteli üç günlüğüne kapatan Çiğdem Hanım, dostlarının bir kısmını kendi özel uçağı ile götürmüş, diğerlerinin de uçak ve transferleri dahil her masrafını karşılamış. Şimdi asıl bomba geliyor; Çiğdem Hanım, doğum günü kutlamasında Özcan Deniz'i sahneye çıkarmış.

Yanlış okumadınız, Çiğdem Hanım'ın 30 arkadaşıyla kutladığı doğum günü gecesinde Özcan Deniz sahneye çıkmış ve onlara özel konser vermiş. Özcan Deniz'in böyle küçük grup ve özel kutlama için sahneye çıktığını hiç duymamıştım. Ama öğrendim ki, Özcan Deniz, 30 kişiye şarkı söylemek için tam 5 milyon lira almış. Çiğdem Hanım, 5 milyon lira verdiği Özcan Deniz'in sevilen şarkılarıyla eğlenerek yeni yaşına girmiş. Çiğdem Sabancı'nın Özcan Denizli doğum günü kutlaması, bugünlerde sosyetenin dilinden düşmüyor.



OYUNCU OLARAK EKRANA DÖNDÜ

Bir dönem spikerlik yaptığı televizyon dünyasında adından övgüyle söz ettiren Merva Ulusoy Bilginer, dizi oyuncusu olarak karşımıza çıktı! Önceki gün bir arkadaşım, Merva'nın televizyondan çektiği görüntüsünü yollayınca şaşırdım doğrusu!

Girip baktım; meğer popüler bir dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş. Yıllardır ekranlardan uzak olan, 24 Aralık 2018'de Cem Bilginer ile evlendikten sonra neredeyse hiç görmediğimiz Merva, dizide Ebru Şifacı karakterine hayat veriyor. Gayet de iyi oynuyor, bravo doğrusu....



İKİ KUTLAMA BİR ARADA

Sosyolog, akademisyen ve mücevher markası kurucusu Fatoş Altınbaş, bunlara bir de yayıncılığı eklemiş, dijital platformda program yapmaya başlamıştı. Fatoş Hanım'ın, ilham veren kadın hikâyelerini görünür kılmak için başlattığı programı birinci yılını doldurdu.

Fatoş Hanım, birinci yılını kutlamak için davet verdi. Cemiyet hayatından dostları ve programına konuk olan ünlü isimlerin de katıldığı davette bir kutlama daha oldu. Doğum günü olan Fatoş Hanım için dostları sürpriz yapıp pasta getirince iki kutlama birden yapıldı. Programının içeriğini zenginleştirip kadınlara ve topluma faydalı bilgiler vermeye devam edeceğini söyleyen başarılar...



İSTANBUL'DA İTALYAN GÜNÜ KUTLANDI

Eylülde görev süresi sona erecek olan İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente'nin davetiyle, 'Made in Italy Günü'nü kutladık. İtalyan Rönesansı'nın en büyük dehalarından biri olan Leonardo da Vinci'nin yaşgünüyle aynı gün kutlanan bu özel güne, iş, sanat, cemiyet hayatından pek çok isim katıldı.

Clemente, Leonardo da Vinci'nin sanat ve bilimi birleştiren yaklaşımının, bugün İtalyan markalarının global başarısının arkasındaki ruhu temsil ettiğini söyledi. İtalya'yı temsil eden markaların da ürünlerini sergilediği geceye, Claudio Chinali ve Nicole Scandella'nın lezzetleri Elena Clemente damga vurdu.