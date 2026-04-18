Tuba Ünsal'ın büyük bir vefa örneği gösterip 2010 yılında evlendiği, 2012'de boşandığı, kızı Sare'nin babası Murat Pilevneli'ye yatırımcı bularak ekonomik krizden kurtardığını yazmıştım. Ancak karşılığı Pilevneli'den gördüğü vefasızlık olmuş! Bu yüzden de geçen ay borç batağından kurtardığı eski eşine şimdi dava açacağını öğrendim!

Sanat piyasasında ayyuka çıkan bu haberi duyunca Tuba Ünsal'ı aradım ama konuşmak istemedi. Ancak ben detayları öğrendim. Murat Pilevneli, Tuba Ünsal'ın bulduğu ve şirketine ortak olup borçlarını üstlenen yatırım şirketine, bütün borçlarını ödetmiş ama Tuba Ünsal'a borçları hariç! Pilevneli, en başta eski sevgilisi ve çalışanı Aslı Pamir'e ve şimdiki eşi Senem Hanım'ın ailesine olan tüm borçlarını kapattırmış.

Ancak Tuba Ünsal'a olan borcunu ödetmemiş. Ünsal, niye kendisine borcunu ödemediği için aramış ama ulaşamamış çünkü Pilevneli onu bloklamış! Bu vefasızlığı hazmedemeyen Tuba Ünsal'ın yargıya başvuracağını öğrendim. Önce boşandıklarından bu yana ödemediği nafakaların (Bunu da öğrenmiş olduk) tahsili ve sonra da verdiği borçları almak için Pilevneli'ye dava açacakmış. Murat Pilevneli'nin kendisine bu kadar iyilik yapan eski eşine bu vefasızlığının sebebi ne olabilir çok merak ettim doğrusu!



MODADAN SONRA SANATA EL ATTI

Moda konusunda uzman olan sosyetenin stil ikonlarından Dila Tarkan Doğruer meğer sanat konusunda da boş değilmiş. Çünkü Dila Hanım, bir sanat fuarında küratörlük yaptı!

Doğruer, bir televizyon markasının sanat fuarında gerçekleştirdiği etkinlikte markanın sanat mağazasında eserlerden oluşan özel bir seçki hazırladı. Tarkan'ın küratör olarak imza attığı bu seçki ziyaretçiler tarafından çok beğenildi. Dila Tarkan Doğruer'i bir sanat etkinliğinde gördüğüm için şaşırdım doğrusu çünkü yanılmıyorsam bu bir ilk. Bakalım küratörlüğünün devamı gelecek mi?..



İSMİNE KARAR VEREMEDİLER

Feryal Gülman ile boşandığı eşi Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman'ın baba olmaya hazırlandığını ilk bu köşede okumuştunuz. Geçen yıl 14 Haziran'da İstanbul'da evlendiği Azeri eşi Mariam, oğullarına yaklaşık 7 aylık hamile.

Aslan, önceki gün eşi Mariam'ın aynadan çektiği fotoğrafı sosyal medya hebasından paylaştı. Hazirandaki birinci evlilik yıldönümüne yakın bir zamanda oğlunu kucağına alacak olan Mariam'a hamilelik çok yakışmış. Bu arada doğuma iki ay kalmasına rağmen halen ismine karar vermediklerini öğrendiğim oğullarını umarım sağlıkla kucaklarına alırlar.



İŞ KADINLARININ 'GÜZEL' BULUŞMASI

Türkiye'ye değer katan kadınların başarı hikâyelerini odağına alan Türk Dünya İşkadınları Platformu (TÜDİP), bu ay sağlık ve güzellik alanında geliştirdiği özel reçetelerle tanınan Suna Dumankaya'yı ağırladı.

Dumankaya, etkinlikte katılımcıların merak ettiği soruları yanıtlandı, bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Program kapsamında ayrıca, Dumankaya'nın son kitabı "Suna" için imza günü düzenlendi. TÜDİP Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Kamaşak'ın ev sahipliği yaptığı ekinliğe birçok ünlü kadın katıldı.



HEMŞERİLERİNİ KIZDIRDI

Ünlü oyuncu Bensu Soral, hafta içinde katıldığı bir programda İnegöl hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu! Bensu programda, doğup büyüdüğü Bursa İnegöl ile İstanbul'u kıyaslıyor ve İnegöl'de çok kötülük gördüğünü söylüyor! Bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran Bensu, birçok kesimden tepki aldı. Bence de garip bir açıklama!

Ne kötülük görmüş, ne yaşamış olabilir acaba. Bu arada zaten dünyanın en büyük şehirlerinden biriyle bir ilçeyi kıyaslaması bile garip. Bensu, ya soruyu tam anlayamamış ya da bir şeyler açıklayacakken son anda vazgeçmiş ve tepki çeken cümleleri sarf etmiş. Bence hemşerilerine bir açıklama borçlu!!!



ORANTISIZ OLMUŞ!

Cemiyet hayatın sevilen isimlerinden Ceylan Çapa, spor-şık görünümüyle bu hafta radarıma takılan isim oldu. Ceylan Çapa'nın genel olarak tercih ettiği bu stil garantili bir şıklık sunuyor. Ancak pantolon paçasının kısa kalması, özellikle topuklu ayakkabıyla birlikte orantıyı bozuyor.

Geniş paça için daha uzun bir kesim gerekirdi. Ayakkabı seçimi de görünümü desteklemiyor. Daha dar ya da hafif İspanyol paça bir jean ile çok daha güçlü ve dengeli bir stil elde edilebilirdi.



TREND RADARI

Minimalizmin uzun süren hakimiyetinin ardından, renkli taşlı mücevherler güçlü bir geri dönüş yapıyor. Canlı taşlar, büyük yüzükler ve dikkat çeken kolyeler artık sadece gece değil, gündüz stilinin de parçası.



Püsküllü ince fularlar, son dönemin en zahmetsiz stil güncelleyicilerinden biri. Minimal kombinlere hareket katan bu parça, özellikle boyuna gevşek bağlandığında cool bir etki oluşturuyor.

Dekoltesiz, kapalı burun ayakkabılar modada güçlü bir geri dönüş yaşıyor. Mary Jane'lerden klasik loafer'lara uzanan bu çizgi, feminen ama kontrollü bir şıklık sunuyor.