Bir süredir haklarında ayrılık dedikoduları çıkan ancak üç hafta önce konuştuğum arkadaşlarının "Bir sorun yok, aşkları devam ediyor" dediği yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile influencer Selin Yağcıoğlu'nun aşkı sanırım tarih oldu. Çünkü bir aydır Amerika'da olan Kerem, İstanbul'a geldi ve aynı günlerde Selin Londra'ya gitti. Üstelik yakın zamanda ne sosyal medyada birlikte bir paylaşımları var, ne de onları birlikte gören oldu.

Kerem ile Selin, daha önce sürekli birbirlerinin paylaşımlarına beğeni atıp yorum bırakıyorlardı. Onlar da artık yok. Bunların üzerine ilişkilerinin akıbetini ilk ağızdan öğrenmek için Selin Yağcıoğlu'nu aradım açmadı, mesaj atıp sordum cevap vermedi. Bu kadar sessiz kaldığına göre Kerem Bürsin ile aşkı sona ermiş. Yoksa hemen mesajıma döner "Ayrılmadık" derdi. Selin'in, işadamı Allan Hakko ile iki yıllık ilişkisi geçen yıl nisanda bitmiş, eylül ayında da sanatçı Kerem Bürsin ile yeni aşka yelken açmıştı. Selin'in sanatçı aşkı ancak yedi ay sürmüş oldu.



VEFANIN KARŞILIĞINI MİAMİ'DE VERDİ

Bettina Machler, Caroline Koç'un ev tekstili markası için bir koleksiyon hazırlamıştı. Kasımda İstanbul'da tanıtılan koleksiyon, hafta sonunda da markanın Miami'deki mağazasında bir davetle görücüye çıktı. Davetin ev sahibi Bettina Machler'in orada en büyük destekçisi, merhum Mehmet Dereli'nin Miami'de yaşayan sevgilisi Elaine Fonseca olmuş.

Bettina Hanım'ın her türlü ihtiyacında yardımına koşmuş. Biliyorsunuz, Bettina Hanım'ın hayat arkadaşı Sinan Dereli, Elaine'nin Şubat 2025'te vefat eden sevgilisi Mehmet Dereli'nin kardeşi. Sinan Bey, abisi vefat etse de Elaine ve kızı Olivia ile irtibatı hiç koparmamış elini üzerlerinden çekmemişti. Elaine Fonseca bu vefanın karşılığını Miami'de hakkıyla vermiş, bravo...



MÜZEDEN AŞK PAYLAŞIMI

Uzun ilişkilerin adamı olarak tanınan işadamı Allan Hakko yine şaşırtmadı. Ünlü oyuncu Pelin Uluksar ile geçtiğimiz yıl haziranda başlayan aşkları mutlu mesut devam ediyor.

Seyahat etmeye bayılan ve her fırsatta kendilerini yola vuran aşıklar, hafta sonunu İtalya'da geçirdi. İtalya seyahatleri sırasında Floransa'da bir müzeyi gezen çift, klasik eserlerin arasında objektife yansıyan kareleriyle dikkat çekti. "Allan bana huzur ve mutluluk veriyor" diyen güzel oyuncunun mutluğu fotoğraf karesinden de belli oluyor. Ne diyelim; mutlulukları daim olsun.



TASARIMLARINI KARDEŞİ TANITTI

Sürdürülebilir modanın Türkiye'deki öncü isimlerinden olan Tuba Ergin, 2026 koleksiyonunu Nişantaşı'ndaki mağazasında mini bir defileyle tanıttı. Defilenin açılış ve kapanışını oyuncu kardeşi Yağmur Çelik'in gerçekleştirdiği etkinliğe Pınar Altuğ Atacan, Ahu Orakçıoğlu, Arzu Kunt, Tuba Peksayar'ın da arasında olduğu pek çok tanıdık isim katıldı.

Ergin'in geç Osmanlı İstanbul'unun 1890'lar ile 1920'ler arasındaki zarif ve çok katmanlı estetiğinden ilham aldığını söylediği koleksiyonu, davetlilerden tam not aldı ve uzun süre alkışlandı.