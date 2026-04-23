Merhum Ekrem Dürüst ile Gül Dürüst'ün oğulları, Elif Dürüst ve Şirin Yalçın'ın kardeşi Kerem Dürüst'ün ölümden döndüğünü öğrendim! Süreyya Yalçın ile 1.5 yıllık evliliğini 2007'de bitirip Miami'ye giden, orada Kolombiyalı sevgilisi Katalina Gomez ile evlenip oğlu Ekrem'i kucağına alan Kerem, yaklaşık iki yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştı.

Ağırlıklı olarak ailesinin Bodrum Türkbükü'ndeki evinde yaşayan Kerem, gece uyurken evde yangın çıkmış. Yangın büyüyüp alevler evi sarmaya başlayınca uyanan Kerem, yangını görüp yardıma koşan komşuları sayesinde evden çıkabilmiş.

Bu büyük yangını ufak tefek yanıklarla atlatan Kerem'in verilmiş sadakası varmış doğrusu. Yangın yüzünden evde ciddi hasar meydana gelmiş ama atalarımız ne demiş; "Cana geleceğine mala gelsin." Çok geçmiş olsun...

ŞEHİR MERKEZİNİ TERK EDİYORLAR

Oyuncu Eda Ece ile basketbolcu eşi Buğrahan Tuncer, flört ederken 2020'de taşındıkları ve evlenince de yaşamaya devam ettikleri evlerine veda ediyor. Sosyete ve sanat dünyasının ünlülerinin de tercihi olan Ulus'taki lüks sitede otururken Haziran 2023'te evlenen, Nisan 2024'te de kızları Mina İpek'i kucaklarına alan çift, Beykoz'a taşınmaya karar vermiş.

Ulus'taki kiracı olarak girdikleri evi satın alsalar da, 4 Nisan'da iki yaşını dolduran kızları Mina İpek için Beykoz'a taşınma kararı aldıkları konuşuluyor. Doğayı seven çift, kızlarının da şehrin karmaşasında değil daha doğal ortamda büyümesin istiyormuş.

TÜRK VE YUNAN SANATÇILAR BULUŞTU

İstanbul'daki sanat sezonunun yavaş yavaş sonuna yaklaşırken, galeriler son sergilerini sanat tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. İstanbul sanat sahnesinin dikkat çeken adreslerinden Maslak'teki bir galeride yine iddialı bir sergi açıldı.

Türk ve Yunan sanatçıları, tarihlerin iç içe geçtiği, sınırların ve farkların giderek silikleştiği ortak bir coğrafyada bir araya getiren serginin açılışı ünlü isimlerinden de katıldığı bir davetle oldu. Nektarios Gkouveris küratörlüğünde, Anima Art Gallery işbirliğiyle gerçekleşen serginin davetine Dursun Çakır ve Şima Ergani ev sahipliği yaptı.

İLK GÖSTERİM NEW YORK'TA

Ödüllü yönetmen Alphan Eşeli, yazıp yönettiği, başrolünde Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı uzun metraj filmi 'MUTTER: Bir Annenin Günlüğü' dünya prömiyerini New York'ta yapacak.

Film, sinema dünyasının en prestijli festivallerinden biri olan ve bu yıl 3–14 Haziran'da gerçekleşecek 25. New York Tribeca Festivali'nde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra Güven Kıraç, Erdeniz Kurucan, Ulvi Kahyaoğlu gibi ünlü oyuncuların rol aldığı film, annelik, bellek ve kırılganlık üzerine kurulu. Gişesi bol olsun.