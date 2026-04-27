Fethiye'de geçen yaz açılan ve büyük ses getiren XO Cape Arnna adlı otel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasını da içine alan dört günlük etkinlikle ikinci sezonuna "merhaba" dedi. Otelin, eğlence, spor ve gastronomi deneyimleriyle dolu açılış etkinliğinde ben de vardım. İş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isimle birlikte erkenden Ege'de tatil sezonunu açmış olduk.

Ünlüler arasında; Eda-Ferhat Zamanpur, Ege Kökenli-Lior Ahituv, Yetkin-Aslı Dikinciler, Hakan Sabancı, Dağhan-Dila Tarkan Doğruer, Mihre Mutlu, Seda Bakan, Saadet Işıl Aksoy, Ferhan Şensoy ve Esra Ruşan ilk gözüme çarpanlardı. Çoluk çocuk Fethiye'ye gelenler, otelin hazırladığı açılış programıyla çok keyifli zaman geçirdi. İlk gün 23 Nisan kutlandı. Otelin merkezinde yer alan Kral Yolu'nda yapılan Türk bayraklı kortej, ünlü isimler ve çocuklarının katılımıyla bayramın ruhunu en güzel şekilde yansıttı. Akşamında da otelin lobisinde, muhteşem bir manzara eşliğinde gerçekleşen 'Welcome Party'de buluşan ünlüler, dolu dolu bir gün geçirmiş oldu. Bu arada partiye katılan konukların şıklıkları gözümden kaçmadı.

ÖNCE YAPTILAR SONRA UÇURDULAR

Otelde ikinci gün çocuklar kadar büyüklerin de koşa koşa gittiği Uçurtma Festivali oldu. Dünyaca ünlü ödüllü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan'ın Kids Club'da çocuklara verdiği uçurtma atölyesinde birlikte yapılan uçurtmalar sahilde hep birlikte uçurularak unutulmaz bir deneyim yaşandı. Uçurtma uçurulurken büyükler çocukluklarına dönerken küçükler de ilk kez uçurtma uçurtmanın keyfini yaşadı. Festivalin en çok keyfini çıkaranlar ise, iki çocuklarıyla birlikte gelen Eda-Ferhat Zamanpur çiftiydi. Ne kadar mutlu olduklarını görmeliydiniz.

Eda-Ferhat Zamanpur çifti, 27 Aralık 2024'te dünyaya gelen kızları Yaz'dan 12 ay sekiz gün sonra kucaklarına aldıkları oğulları Pars Kent ile tatil sezonunu açtı.

Dünyaca ünlü uçurtma sanatçısı Zahit Mungan'ın sahilde gerçekleştirdiği uçurtma şovu, hem çocuklara hem de büyüklere keyifli anlar yaşattı.

SPOR HOCALARI LONDRA'DAN

XO Cape Arnna'nın sezon açılış etkinliğinde BXR London kurucuları Alex Nicholl-Olia Sardarova çifti ve İngiliz futbolcu Calum Best de vardı. Bu arada BXR London'dan biraz söz edeyim. Londra'da dünyaca ünlü isimlerin üyesi olduğu şehrin en elit spor ve sağlıklı yaşam merkezi. Otelin spor merkezini işte bu ünlü spor merkezi devraldı ve 'XO Athletic Club Powered By BXR London' adıyla sezon boyunca tatilcilere hizmet verecek. Açılış etkinliğine katılanlar, Londra'dan gelen BXR'nin spor hocaları ile birlikte özel yapılan HYROX alanları, box ringi ve outdoor arenayı deneyimleme imkanı da buldu.