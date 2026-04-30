"Çocuk da yaparım kariyer de" diyen, tescilli güzel, üç çocuk annesi ve ödüllü yemek kitabı yazarı Aslıhan Koruyan Sabancı'nın azmine kocaman bir alkış... Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Cornell ve Harvard'da farklı alanlarda eğitim alan Aslıhan Hanım, Kasım 2024'te, 53 yaşındayken tekrar okullu olmuştu.

Dünyanın en saygın üniversitelerinden University Collage London (UCL) bünyesindeki Çevre, Enerji ve Kaynaklar Okulu'nda doktoraya başlayan Aslıhan Hanım, ayrıca Sürdürebilir Kaynaklar Enstitüsü'nde öğretim üyeliğine kabul edilmiş, ders vermeye başlamıştı. Önceki gün karşılaştığım Aslıhan Hanım, geçen hafta doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçtiğini müjdeledi.

Aylardır bu sınava hazırlandığını söyleyen Aslıhan Hanım'ın mutluluğu görülmeye değerdi doğrusu. Şimdi sırada doktora tezi varmış, tezini de verdiğinde resmen 'doktor' unvanını alacakmış. Gıdada sürdürülebilirlik konusundaki akademik çalışmalarına ve öğretim görevlerine aynı heyecanla devam ettiğini belirten Aslıhan Hanım'ın azmine şapka çıkarıyorum. Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin gelini olacaksın ve buna rağmen akademik kariyer için bu kadar çalışacaksın; bunu çok az kadın yapar.

İLK SERGİ MUTLULUĞU

Cemiyet hayatının sevilen ismi Çağla Bostancı'nın şu sıralar mutluluğuna diyecek yok! Çok uzun süredir resim sanatı ile ilgilediğini, kendisini geliştirmek ve teknik bilgi edinebilmek adına Refik Aziz hocadan eğitim aldığını söyleyen Çağla Hanım, ilk kez sanatseverlerin karşısına çıktı.

"Kumsaldaki Çocuklar" isimli eseri ile İstanbul Deniz Müzesi'nde açılan karma sergiye katılan Çağla Hanım, büyük bir gururla eseriyle poz verdi. Bu arada artık kişisel sergi açmak için çalışacağını söyleyen Çağla Hanım'ın eserinin ilk gün satıldığını da söyleyeyim.



MARKASININ 20. YILINI KUTLADI

Şebnem Çapa, kendisi için etnik kumaşlara modern bir form getirerek tasarladığı kıyafetleri çok beğenilince, 20 yıl önce kendi markasını kurmuştu.

Hemcinslerinin şıklığına şıklık katan Şebnem Çapa, önceki gün hem geleneksel hale getirdiği yeni sezon ürünlerini Çukurcuma'daki butiğinde verdiği davetle görücüye çıkardı hem de dostlarıyla markasının 20. yılını kutladı. Bu arada Şebnem Çapa'nın Hindistan ve Uzakdoğu'dan getirdiği rengarenk kumaşlarla hazırladığı 60 parçalık yeni sezon koleksiyonunu her zaman olduğu gibi yine kapışıldı.



BUGÜN GAZA BASACAKLAR

Son yıllarda ralli ile de adından söz ettiren Bodrum'da, Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci ayağı olan Rally Bodrum bugün start alacak.

Bodrum ve Milas ilçelerinin doğal güzelliklerini gözler önüne seren asfalt zeminli etaplarda koşulacak ve 2 Mayıs'a kadar devam edecek ralli için iş, cemiyet ve sanat dünyasından motorsporlarına tutkun ünlü isimlerin de Bodrum'a gideceğini öğrendim. Bu arada bu yıl Rally Bodrum'da ilk kez ilçe merkezinde bir seyirci özel etabı da geçilecek. Bodrum'da olanlar bence bu heyecanı kaçırmasın.