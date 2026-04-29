19 Ekim 2023'te, 28 yıllık evliliklerini bitirdiklerini herkesin benden öğrendiği Suzan Sabancı ve Haluk Dinçer'le ilgili ilginç bir şey yaşadım önceki gün! Aynı gün, aynı saatlerde, Suzan Sabancı'nın bir erkek arkadaşıyla Bebek'te, Haluk Dinçer'in de bir kız arkadaşıyla Bodrum'da çekilen fotoğrafları elime ulaştı!

Bodrum'dan gelen fotoğrafa baktığımda, boşandıktan sonra kendinden yaşça küçük birkaç kadınla flört eden Haluk Bey'in yanında yine genç bir kadın vardı. Türkbükü'nde bir restoranda baş başa yemek yediği genç kızla ilişkisi olduğunu öğrendim.

Boşandıktan sonra adını aşk dedikodularından uzak tutan Suzan Sabancı'nın Bebek'te bir mekanda iki saat boyunca sohbet ettiği erkeğin kim olduğunu da öğrendim; iç mimar Bora Özdemir. Bu arada biraz sorup soruşturunca Suzan Hanım'ı, daha önce de birkaç kez Bora Özdemir ile birlikte görenler olmuş. Ama bence bu bir aşk değil arkadaşlık. Çünkü Suzan Hanım, Bora Bey ile arkadaşlıktan öte bir ilişkisi olsa, onunla gazetecilerin cirit attığı Bebek'e gelmezdi herhalde! Tabii yine de bu işler belli olmaz, bekleyip göreceğiz.



GÖNÜLLÜ ELÇI İŞBAŞI YAPTI

Oyuncu Ebru Şahin'in, merhum Carole Hakko'nun zorlu hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirmek için kurduğu Make- A-Wish Türkiye'nin gönüllü elçisi olduğunu yazmıştım. Ebru Şahin, 27 Nisan'daki Dünya Dilek Günü kapsamında ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

75 çocuk ve ailesiyle buluşup hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hem de Dünya Dilek Günü'nün umudunu paylaştı. Farkındalık çalışmalarına destek vermek ve daha fazla çocuğa ulaşmak amacıyla derneğin gönüllü elçisi olan Ebru Şahin, tüm gün dilek çocuklarıyla birlikte oldu; gönlüne sağlık...



'BOL KOKULU' BULUŞMA

Cemiyet hayatının ünlü isimleri önceki gün 'bol kokulu' bir davette buluştu. Onları bir araya getiren kadın bir girişimcinin kurduğu aromatik yağ ve koku markasının davetiydi. Markanın sahibi Neval Sungur'un önceki gün popüler bir mekanda verdiği davete, ünlü isimler katıldı.

Neval Sungur, konuklarıyla tek tek ilgilenip markası ve ürünleriyle ilgili bilgiler verdi. Aromaterapi ve spiritüel ritüelleri bir araya getirdiği ürünlerinin wellness dünyasına yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Ünlü isimler, markanın ürünlerini test etmeyi de ihmal etmedi.



İPEK YOLU'NDA LEZZET YOLCULUĞU

Aldığı 2 Michelin yıldızını sonuna kadar hak eden Türk gastronomi dünyasının öncü ismi Fatih Tutak ile karşılaştım önceki gün. Fatih, Karaköy'deki mekanı için bu kez İpek Yolu'ndan ilhamla yeni bir menü hazırlamış.

İstanbul'un kültürel zenginliğini ve Antik İpek Yolu'nun ilham veren mirasını çağdaş bir mutfak anlayışıyla buluşturduğu beş aşamalı yeni menüsüne 'Journey' adını verdiğini söyledi. Menüde, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan kadim ticaret yolunun tat ve aromaları olacakmış. Fatih'in yeni menüsünü merak ettim doğrusu...