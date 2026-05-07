Dünyanın küresel bağlantı gücü en yüksek havacılık merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı, özel havacılığın da merkezi olacak.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, uluslararası alanda özel havacılık ve uçuş destek hizmetleri sunan Dubai merkezli küresel şirket JETEX iş birliğiyle hayata geçirdiği JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali'ni önceki gün açtı.

Özel uçuşların en yeni ve en lüks terminali için çok görkemli bir açılış daveti düzenlendi. İş, cemiyet ve sanat dünyasının seçkin isimleri açılışa adeta akın etti.

İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve JETEX Kurucusu ve CEO'su Adel Mardini'nin ev sahipliği yaptığı açılışta konuklara, terminalin vereceği hizmetlerden örnekler de sunuldu.

Türk misafirperverliği ile uluslararası standartları kusursuz bir şekilde bir araya getiren JETEX-İGA'ya herkes hayran kaldı. Bu terminalin, İstanbul'un yıldızını daha da parlatacağına şüphe yok, hayırlı uğurlu olsun...

BAŞKENTTE FİNAL YAPTILAR

Pervin Ersoy ve Bilge Kuru'nun kurduğu, "Türkiye'yi Şehir Şehir Geziyoruz" mottosuyla 7 yıldır Anadolu'nun kültürel zenginliklerini keşfetmeyi sağlayan Rotahane projesi, hafızalarda yer edecek bir final yaptı.

İç turizme dikkat çekmeyi ve Türkiye'nin eşsiz mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan proje, 81 ili kapsayan ilham verici yolculuğunu başkentte tamamladı. Rotahane finali, iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla adeta yıldızlar geçidine dönüştü.