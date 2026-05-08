Feryal Gülman'ın sattığı yol yalısında kirada oturan sosyetenin ünlü ismi Emir Bahadır'ın yalı satın aldığını duydum. Hem de iki yalı birden!

Sosyetede daha çok özel hayatı ve lüks yaşamıyla adından söz ettiren ama New York merkezli gayrimenkul yatırımları olan, Manhattan'da kurduğu şirketiyle lüks konut piyasasında söz sahibi olan Emir Bahadır'ın, Boğaz'da iki yalı birden satın aldığı konuşuluyor. Ancak yalı satışları genelde gizli yapıldığı için hangi yalıları, kimden, kaça aldığını öğrenemedim.

Bu arada Çengelköy ve Yeniköy hattında birkaç yalının satışta olduğu ve fiyatlarının 500 milyon lira ile 2.5 milyar lira arasında değiştiği biliniyor. Demek ki, satışta olan o yalılardan ikisini almış. Yurtdışında kazandığı paraları Türkiye'ye getirip bu iki yalıya yatırdığı da konuşulanlar arasında. Bu arada Emir Bahadır satın aldığı yalılardan birinde kendisi oturacakmış, diğerini de kiraya verecekmiş. Sosyetede dilden dile dolaşan bu söylentiler doğruysa Emir Bahadır da yalı sahipleri arasına katılmış oldu.



ESKİ KAYINVALİDESİNE SON GÖREVİNİ YAPTI

Mehmet Aslantuğ'un annesi Decen Nebahat Aslantuğ (94), pazartesi hayatını kaybetmişti. Salı günü Samsun'da Decen Hanım'ı ebediyete uğurlayanlar arasında eski gelini Arzum Onan'ın da olduğunu öğrendim.

Biliyorsunuz; Arzum Onan "karı-koca gibi hissetmediği" gerekçesiyle Mayıs 2023'te Mehmet Aslantuğ'dan anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Boşandıktan sonra ikisini yan yana görmesem de; medeni bir ilişkileri olduğunu duyuyordum. Arzum Onan'ın Samsun'a kadar gidip Decen Hanım'a son görevini yerine getirmesi de bunun kanıtı. Arzum Onan'ın vefası da takdirde şayan.



SOSYETİK ORTAKLAR KEPENK İNDİRDİ

Merhum Nurhan Karabacak'ın 1995'te kurduğu dünyaca ünlü birçok markanın yemek takımlarını ve dekorasyon ürünlerini sattığı marka tarih oldu! 2013'te Şirin Yalçın, Nurhan Hanım'ın kızı Rosella Karabacak'ın yönettiği markaya ortak olmuş, işleri büyütmüşlerdi.

Ekimde, 12 yıl başarıyla yönettikleri markalarını devretmek istediklerini duymuştum. Ama görünen o ki, gönüllerine ve keselerine uygun müşteri bulamamışlar. Çünkü kepenk indirdiler. Ortaklar, iş ortaklarına ve müşterilerine mektup yollayıp ticari faaliyetlerini sonlandırdıklarını bildirdi. Yazık...



GEÇEN YIL ERKEK BABASI OLMUŞ

10 yıl evli kaldığı haber sunucusu Nazlı Çelik'ten 2012'de boşanan işadamı Burak Öztarhan, 2023'te Ceysu Öztürk ile sessiz sedasız evlenip ikinci kez damat olmuştu. Meğer Burak Bey, geçen yıl da sessiz sedasız ikinci kez baba olmuş.

Çelik'ten 18 yaşında Kayra adında kızı olan Burak Bey'in, Ceysu Hanım'dan da Mehmet adını verdikleri bir oğlu dünyaya gelmiş. Hafta sonu oğullarının birinci yaşını kutlamışlar. Burak Bey, bir fotoğrafı paylaşıp altına da 'Tanti auguri canım Memo'm' yazmış. Yani oğlunun yaşgününü İtalyanca kutlamış!