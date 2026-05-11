Sosyetede yine bir alışveriş çılgınlığı yaşandı! Bu kez ünlü bir markanın özel koleksiyonu için kendilerini paraladılar. Koleksiyonun satışa sunulacağı İstinye'deki mağazanın kapısında sabahın köründe kuyruğa girdiler. Saat 10.00'da kapılar açılınca da talana başladılar! 45 dakikada da ne var ne yok bitirdiler. Neyse ki bir izdiham yaşanmadı.

Hatırlarsınız; aynı marka 2015 yılında da yine özel bir koleksiyon hazırlamış, sosyetik isimler onun için de markanın Zincirlikuyu'daki mağazasında izdiham yaratmıştı. Hatta ezilme tehlikesi geçirenler bile olmuştu. İşte bu yüzden olsa gerek bazı sosyetik kadınların da şoförlerini gönderip görüntülü telefon görüşmesiyle istedikleri parçaları aldırdıklarını öğrendim. Bazı sosyetiklerin ise, aynı gün, mağazanın açıldığı saatte, yani sabah 10.00'da başlayan online satış için bilgisayarının başında hazır bekledikleri kulağıma geldi.

Hatta online alışveriş yapanlar mağazadakilerden önce bütün ürünleri bitirmiş. Saatler 10.30'u gösterdiğinde koleksiyondaki tüm ürünlerin altında 'Stokta yok' yazısı çıkmaya başlamış. Bizim sosyetenin, bu alışveriş çılgınlığına bir kez daha şaştım kaldım. Başka bir şey için kendilerini bu kadar paraladıklarını sanmıyorum. Neyse bu alışveriş çılgınlığından kimlerin galip çıktığını ve özel koleksiyondan parçalar almayı başardığını yakında görürüz. Çünkü o parçalarla en kısa zamanda arzı endam eylemeye başlarlar.

ESKİYE SÜNGER ÇEKMEYİ BAŞARMIŞLAR

Revna Çakır ile Ömer Sarıgül, çekişmekten vazgeçip 'çocuklarının üstün yararı' için olduğunu söyleyerek, 6 Nisan'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Aylarca hakaret seviyesine varan karşılıklı suçlamalar yaşandığından medeni bir ilişki kuracakları konusunda herkes gibi benim de şüphelerim vardı. Ancak, büyük oğulları Mustafa'nın okulundaki etkinlikten paylaştıkları bu fotoğraf şüphelerimi giderdi. Revna Çakır ve Ömer Sarıgül, o kötü günlere sünger çekmeyi başarmış. Gerçekten de dedikleri gibi çocuklarının üstün yararını düşünmeye başlamışlar. Keşke en başta böyle davranabilselerdi ama yanlışın neresinden dönseler kar tabii!

SERTİFİKALI KOLEKSİYON!

Markasını kurduğu günden bu yana sürdürülebilirlik, etik üretim ve zamansız tasarım anlayışını odağına alan Bahar Akbulut, yeni sezon koleksiyonunu Nişantaşı'nda açtığı yeni mağazasında bir davetle tanıttı. Tamamen organik sertifikalı yüzde100 saf ketenlerden hazırladığı koleksiyonunda, özellikle nakış detaylı tasarımları büyük ilgi gördü. Vegan ve geri dönüştürülebilir üretim anlayışıyla hareket eden Bahar Akbulut'un yeni cicilerini görmek için gelenler arasında Elif Eren, Mehtap Elaidi, Duygu Sarışın, İpek Develi ve Sibel Karakaşlı gibi sanat, moda, cemiyet ve iş dünyasından birçok isim vardı.

VENEDİK'TE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Mesleğindeki başarısı kadar sanatçı kimliğiyle de tanınan Psikiyatrist Dr. Rahşan Düren, Venedik Bienali ile eş zamanlı olarak Venedik'teki bir Türk otelinde sergi açtı. Venedik'in sanat takviminin en yoğun dönemine denk gelen, yeni üretimlerinden oluşan serginin açılışı, uluslararası sanat çevrelerinden ve koleksiyonerlerden yoğun ilgi gördü. Açılış gününde, sanat profesyonelleri, küratörler ve sanatseverler serginin açılışında bir araya geldi. Rahşan Hanım'ı, eşi Mete Düren ve Türk dostları da açılış davetinde yalnız bırakmadı.