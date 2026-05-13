Uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile işadamı Burak Ateş'in aşkı şubatta sekteye uğramış, ayrılmışlardı.

Daha doğrusu, yakalama kararı çıktığında Londra'da olan ve orada kaçak yaşamaya devam eden Şevval Şahin, yakalama kararı öncesi Dubai'ye kaçıp oraya yerleşen Burak Ateş'i terk etmişti. Fakat Burak Ateş, ondan vazgeçmemiş, ısrarla Dubai'ye yanına gelmesini istemişti. Şevval Şahin ise geri adım atmamış, hatta telefonlarına bile çıkmaz olmuştu.

Ancak öğrendim ki, Burak Ateş'in sunduğu lüks yaşamı özleyen Şevval, sonunda yelkenleri suya indirmiş ve barışmışlar. Şevval Dubai'ye gitmemiş ama Burak Ateş Londra'ya onun yanına gitmiş. Bugünlerde ise birlikte İspanyolların eğlence adası İbiza'da partiliyorlarmış. Adadaki ünlü kulüplerin açılış partilerine katılan sevgililerin, yasaklı madde kullanmaya devam ettikleri de kulağıma geldi. Yasaklı madde yüzünden kaçak yaşayan ve ülkelerine dönemeyen aşıklar, görünen o ki, yaşadıklarından hiç ders çıkarmamış!

ALIN TERİ DEĞİL İĞNE!

Merhum Mehmet Ali Birand'ın gelini, Umur Birand'ın eşi Caterina Birand ile geçenlerde bir davette karşılaştım, tanıyamadım! Hoş, 2003'te ülkemize gelin gelen ve yıllardır kilolu haliyle bildiğimiz yarı İtalyan yarı Meksikalı Caterina Hanım'ı benim gibi kimse tanıyamıyormuş!

Çünkü resmen iğne ipliğe dönmüş, o fazla kilolardan eser kalmamış. Caterina Hanım'ın, yakın arkadaşı Adbel Sevil ile açtığı dans stüdyosunda zayıfladığını sandım ama yanılmışım! Caterina Hanım da alın teri dökmek yerine işin kolayını seçmiş ve birçok sosyetik isim gibi iğneyle zayıflamış!

YARDIM MELEKLERİ YİNE 'ÇABA'LADI

ÇABA Derneği'nin geleneksel hale gelen ve her yıl büyük ilgiyle beklenen 16. ÇABA Festivali, bu yıl Tarabya'da bir otelde gerçekleşti. Gönüllülük ruhunu ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel bir buluşmaya dönüşen festivale, sosyetenin yardım melekleri yine büyük ilgi gösterdi.

Ünlü ziyaretçiler, moda, gastronomi, yaşam stili, sanat ve tasarım dünyasının seçkin markalarının stantlarından bol bol alışveriş yaparak derneğe destek oldu. ÇABA Derneği Başkanı Özlem Zehebi ve Eş Başkanı Şenay Abacı Turgut, festivale destek veren tüm marka, gönüllü ve ziyaretçilere teşekkür etti.

HERKESİ NEŞEYE DAVET EDİYOR

İşadamı Belgin Aksoy'un Türkiye'den dünyaya yaydığı Global Wellness Day (GWD), 15. yılını kutlamaya hazırlanıyor. 13 Haziran'da, tüm dünya ile eş zamanlı ve sadece ücretsiz etkinliklerle kutlanacak olan GWD'nin bu yılki teması '#JoyMagenta'.

"Stres çağında milyonlar neşeyi seçmeye hazırlanıyor" diyen Belgin Hanım, her yaştan insanı, neşeyi günlük bir pratik olarak yeniden keşfetmek üzere tasarlanmış ücretsiz etkinliklere katılmaya davet ediyor. "Her zaman mutlu olamayız ancak şartlar ne olursa olsun her zaman neşeyi seçebiliriz" diyen Belgin Aksoy'un başarısına kocaman bir alkış.