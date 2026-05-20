Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak, 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat etti ama kimsenin haberi olmadı! Çünkü beraber yaşadığı kızı Naciye Koçak, mahkemelik olduğu kardeşlerine haber vermeden aynı gün, evdeki iki çalışanıyla birlikte annesini defnetmiş!

Arkasından daha da ilginç olaylar yaşanmış. Vefat haberini sonradan öğrenen Servet Koçak'ın oğlu Recai Koçak, annesinin 7'sinde mevlit okutmak istemiş ve annesinin tüm dostlarını arayıp davet etmiş. Zaten Servet Hanım'ın vefatını da dostları bu davetle öğrenmiş. Bunu duyan Naciye Koçak, abisi Recai Koçak'a inat bir gün öncesine 'alternatif mevlit' organize etmiş. Herkesi tek tek arayıp "Annem sizi çok severdi, muhakkak bekliyorum" diyerek onları kendi hazırladığı mevlide çağırmış. Ama kulağıma gelenlere göre; Servet Koçak'ın cenazesini haber vermediği ve ona son görevlerini yerine getiremedikleri için Naciye Koçak'a kızmışlar ve çoğu Recai Koçak'ın organize ettiği mevlide katılmışlar. İki kardeşin, annelerinin vefatı üzerinden kavgaya tutuşması ne acı değil mi?

MİRAS DAVALARI DEVAM EDİYOR

Servet Koçak'ın oğulları Recai ve Necati Koçak, 2022 yılında kız kardeşleri Naciye Koçak'ın, annelerinin servetini kullandığı iddiasıyla annelerinin tüm mal varlığı ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir koydurmuş, vasi tayin edilmesi için de dava açmıştı. O zamandan bu yana kardeşlerin farklı davaları devam ediyor.

OYA-RECAİ KOÇAK

Recai Koçak'ın, annesinin ölümünü gizlediği ve gizlice defnettiği için kardeşi Naciye Koçak'ı savcılığa verdiğini de öğrendim.

Naciye Koçak, 2010 yılında Yunan bankacı Costa Iozias ile evlenip Komşu'ya gelin gitmiş ancak 1.5 yıl sonra boşanıp İstanbul'a dönmüştü. O tarihten beri de annesiyle birlikte yaşıyordu.

YALIDAKİ 'BASİT ZEVKLERİ' GÜNDEM OLDU

Kızı Pia Hakko Yeşil sayesinde Haziran 2022'da anneanne, oğlu Can Hakko sayesinde de Temmuz 2023'te babaanne olan Bettina Machler, torunlarının üzerine titriyor. Her fırsatta soluğu yanlarında alan Bettina Hanım, önceki gün de oğlu Can Hakko ve torunu Cem Leo ile Boğaz'da uçurtma uçurttu. Bettina Hanım, Cem Leo'nun ilk uçurtma deneyimini "Hayatın basit zevkleri en çok sayılanlardır" notuyla sosyal medyasından paylaştı. Bettina Hanım'ın, Boğaz'daki yalısından paylaştığı 'hayatın basit zevkleri' sosyal medyada bir hayli yorum aldı! Bu söylemini eleştirenler çoğunluktaydı tabii...

400. KEZ ÇÖP TOPLAMAYA ÇIKTILAR

Erol-Rana Erkan Tabanca çiftinin Alaçatı'daki otelinin personeli, tam sekiz yıl önce Celal-Şebnem Çapa çiftinin öncülüğünde 'temiz hareket'i başlatmıştı. Alaçatı'yı temizlemeyi misyon edinen otel personeli ve gönüllüler, her pazartesi Alaçatı sokaklarında çevre temizliğine çıkıyor. Önceki gün 'temiz hareket'in tam 400'üncüsü gerçekleşti. Tatil için gittikleri yerlerde dahi çöp toplayan Celal-Şebnem Çapa, fikir babası oldukları 'temiz hareket'in 400'üncü haftasında da görev başındaydı. Mis gibi bir Türkiye için canla başla çalışan Çapa çiftine de, Alaçatı'nın temizliği için uğraşan personele ve gönüllülere kocaman bir alkış.

ANTALYA'DA BÜYÜK MÜCADELE!

Tenis ve squash'ın birleşiminden doğan 'padel' sporu ülkemizde de çok popüler oldu. Hatta geçen hafta sonu Antalya'da bir otelde turnuvası yapıldı. Turizmci Mehmet Aygün'ün ev sahipliğindeki 'Cullinan Padel Cup' adlı turnuvaya, sanat ve sosyete dünyasından da çok ünlü katıldı. Çekişmeli geçen turnuvanın final etabında; Mehmet Aygün, Alihan Özbayrak, Melis Sezer ve Aydıncan Gönülalan mücadele etti. Kazananlar ise Melis Sezer ve Aydıncan Gönülalan oldu.