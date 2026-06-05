'En Zengin 100 Türk' listesinin demirbaşı 78 yaşındaki Tuncay Özilhan, torun çocuğu görmenin mutluluğunu yaşıyor. Eşi Emine Özilhan ve ona bu mutluluğu yaşatan kişi, kendi adını taşıyan ilk torunu Tuncay Tacir.

Büyük kızları Türkan Özilhan ile Kasım 2023'te boşandığı Ziya Tacir'in oğulları olan Tuncay Tacir, 20 Eylül 2025'te görkemli bir düğünle Öykü Albayrak ile evlenmişti.

Öğrendim ki Öykü Hanım, bayram arifesinde dedesi Ziya Bey'in adını verdikleri oğullarını dünyaya getirmiş.

Büyük nine Emine Özilhan, babaanne Türkan Tacir, yeni anne Öykü Tacir, bebek Ziya'nın dünyaya gelmesinin ardından mutluluktan havalara uçtu. Oğullarını sağlıkla büyütsünler...



KENDİ HAZIRLAYIP KENDİ SATIYOR

2012'de, 23 yaşındayken Ali Kürşat ile evlenip Ayvalık'a gelin giden, doğaya olan tutkulu bağlılığı ile tanınan Emine Boyner, uzun yıllara yayılan gözlemlerini ve doğa araştırmalarını geçen ay kitaba dönüştürmüştü.

Otacı, sanatçı ve zanaatkar kimliğiyle bilinen Boyner, kaleme aldığı 'Yer ile Bir Otacının El Kitabı' adını verdiği kitabının ardından, bayram arifesinde de yıllar önce açtığı 'Atölye Patika' adlı sanat atölyesinde hazırladığı organik ürünleri satışa sunduğu bir dükkan açtı. Emine Boyner, bu adımıyla bölgedeki doğa yaşam ve üretim kültürüne katkı sağlamayı sürdürüyor.



BU KEZ ADADA DEFİLE YAPACAK

Sürdürülebilir modanın öncü isimlerinden olan Tuba Ergin, çok çalışıp fazla üretenlerden. Geçen yıl haziranda bir ilke imza atıp Antalya'daki tarihi Hadrian Kapısı'nda, 29 Ekim'de binlerce yıllık tarihe sahip

Gaziantep Doliche Antik Kenti'nde defile düzenleyen modacı, büyük defilesi için bu kez rotayı İstanbul'a çevirdi. Geçmişin ihtişamı ile modern kadının özgür ruhunu buluşturduğunu söylediği 'The Last Empress' adını verdiği koleksiyonunu 17 Haziran'da Büyükada'da moda tutkunlarının beğenisine sunacak. Hemcinslerinden tam not alacağına şüphem yok.



BOĞAZ'DA CAZ FESTİVALİ BAŞLIYOR

Hafta sonunu İstanbul'da geçireceklere harika bir haberim var. Karaköy'de Jazz festivalinin üçüncüsü bu hafta sonu gerçekleşecek. 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olan festival, bu yıl da önemli caz sanatçılarını tutkunlarıyla buluşturacak.

İki günlük festivalde, Morcheeba ve Erik Truffaz gibi dünya devleri başta olmak üzere Avery Sunshine, Burhan Öçal & The Trakya All Stars, ÜÇ feat, Kaan Arslan Co. ve Gabriels (DJ Set) sahne alacak. Boğaz manzarasına sahip sahnede gerçekleşecek konserler halka açık ve ücretsiz.