Ukrayna Ligi ekibi Shakhtar Donetsk'i ilk sezonunda şampiyon yapan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ile kardeşi Okan Turan'ın eşi Katre Turan arasındaki kriz uzun süredir devam ediyor! Elti olmadan önce de arkadaş olan Aslıhan Hanım ile Katre Hanım'ın arasına ne girdi bilmiyorum ama kriz aşılacağına, daha da derinleşiyor! Baksanıza Katre Turan, hafta içinde bir davete ev sahipliği yaptı.

Ancak Aslıhan Doğan Turan, eltisinin davetine katılmak yerine, sanki nispet yapar gibi aynı gün ve aynı saatlerdeki başka bir davete katılmayı tercih etti! Orada olduğunu göstermek için de sosyal medyasından bol bol paylaşım yaptı! Küslüğün bu kadar uzamasına neden ne olabilir; herkes çok merak ediyor! Katre Hanım'ın ocak ayında dünyaya getirdiği ailenin yeni üyesi Ayşe Elisa Turan bile onları bir araya getiremedi. Bakalım eltilerin küslüğü sona erecek mi?

BU TABLO MAZİ OLDU

Eltilerin yanı sıra, Arda Turan ile kardeşi Okan Turan'ın da arasının açık olduğu konuşuluyor.



'GÜZEL' SERGİYE BÜYÜK İLGİ

Türkiye'nin moda, portre ve celebrity fotoğrafçılığında öne çıkan isimlerinden Nihat Odabaşı, "Obsession of Beauty" sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Sevil Dolmacı'nın kurucusu olduğu galerinin tarihi mekânında açılan, Odabaşı'nın ikonik kadın imgelerine odaklandığı sergi için açılış daveti düzenlendi. Davete, aralarında Leyla Alaton, Serdar Bilgili, Yelda-Hakan Tiftik, Hande Doğandemir, Sinan Öncel, Aslıgül Atasagun, Ferruh-Sibel Karakaşlı gibi cemiyet, sanat ve iş dünyasından sanat tutkunu ünlü isimler katıldı. Sergi izleyiciyi, yalnızca fotoğrafa değil, güzelliğin arkasındaki estetik yaklaşıma da bakmaya davet ediliyor.



İPTALLERİN NEDENİ VERTİGOYMUŞ!

Türk sanat müziğinin sevilen sanatçısı Emel Sayın, hafta içinde sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını endişelendiren bir paylaşım yapmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerinin ileri bir tarihe alındığını duyurmuştu.

80 yaşındaki sanatçının konserlerini ertelemesinin nedeninin vertigo olduğunu öğrendim. Nişantaşı'ndaki özel hastanede tedavi gören Emel Hanım'ın doktoru, sahnede denge kaybından dolayı düşebileceğini söyleyince bu kararı almış. İlaç tedavisine başlayan Sayın, ertelediği konserleri yaz son vermeyi planlıyormuş.



İŞİNİN BAŞINA DÖNDÜ

Türkiye'ye getirdiği dekorasyon markaları ile adından söz ettiren başarılı işkadını Berrin Ak, mart ayında ciddi bir beyin ameliyatı geçirmişti. Uzun bir nekahet döneminin ardından sağlığına kavuşan Berrin Hanım, işlerinin başına döndü.

Önceki gün, mümessili olduğu Amerikan lüks sofra ve yaşam stili markasının Türkiye'deki ilk özel davetini verdi. Davet, sanat, tasarım ve sofra kültürünü bir araya getirdi. Berrin Hanım'ın cemiyet hayatından dostları, onu bu özel gününde yalnız bırakmadı.



ÖNYARGIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Yeni gelin Nesrin Cavadzade, sosyal medyada kendisine yöneltilen "Botoksunuzu azaltın, gözünüz, kaşınız gözükmüyor" yorumlarına bir video ile yanıt verdi. Dolgu enjeksiyonları, kadınlar için artık kuaföre gidip fön çektirmek kadar sıradan hale geldiği günümüzde hala bu yorumların yapılması tuhaf tabii! Bırakın herkes nasıl mutluysa öyle görünsün.

Hoş, Nesrin Cavadzade'de botoks falan da yok. Nasıl yorumlar yapıp kadını çıldırttılarsa, çıkıp yok diye açıklama yapma gereği hissetmiş. "Bu yaşta bir kadının bu kadar fresh gözükmesine alışık değilsiniz. Mutluyum" diye de son noktaya koymuş. Bu arada merak edenler için yazayım: Nesrin Cavadzade 30 Temmuz'da 44 yaşında olacak.



KOVBOY ÇİZMELERİ KOMBİNİ BOZMUŞ

Eski FBI ajanı ve taktik silah eğitmeni Erdal Kaya ile ocak ayında Las Vegas'ta sürpriz bir nikâhla evlenen oyuncu Yasemin Kay Allen, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Çiçeği burnunda gelin, katıldığı davette spor bir şıklık tercih etmiş.

Tişört ve etek kombini çabasız bir şıklık için garantili bir kombin olsa da seçilen parçalar çok önemli. Burada yanlış olan ise kombinde tercih edilen çizmeler. Kovboy çizmeleri fikir olarak doğru bir seçim olabilir ancak hem renk hem de salaş duruşları maalesef tüm kombine gölge düşürmüş!

TREND RADARI



Bu yazın en dikkat çekeni, kesinlikle kırmızının 'tomato red' tonu olacak. Hem monokrom stillerde hem de kendisi gibi çarpıcı tonlarla yapılan kombinlerde sıkça bu canlı kırmızıyı göreceğiz.

Parmak arası topuklu terlikler popülerliklerini bu yaz da sürdürüyor. Sadece küçük bir güncelleme ile... Topuklar bu sefer dolgu görünümlere dönüşerek hem rahat hem de modern bir hal alıyor.

Yaz sezonuna girmemizle resort ve plaj stilleri de hareketleniyor. Özellikle aksesuarlarda yazı hissettiren motifler ön planda olacak.