Pazar günü heyecanla beklenen Fenerbahçe'nin yeni başkanının seçildiği kongre bir aşkı ortaya çıkardı. Aziz Yıldırım'ın sekiz yıl sonra tekrar başkan seçildiği kongrede, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'in yeni aşkını da öğrendik. Mart 2023'te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşanan Metin Şen, Temmuz 2024'te Bodrum'da tanıştığı Ankaralı Zeynep Özbulut ile yaklaşık 1.5 yıl flört etmiş, bu ilişkisi ocak ayında bitmişti.

Metin Şen pazar günkü kongreye yanında bir kadınla gidince merak edip araştırdım. Meğer Metin Bey, yeni bir aşka yelken açmış. Metin Bey'in gönlünün yeni sultanın adı Pınar Aydın. Pınar Hanım'ın da Metin Bey gibi başından bir evlilik geçtiğini, onun gibi fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu da öğrendim. Aile şirketinde çalışan Pınar Aydın ile Metin Şen'in çok mutlu olduklarını duydum; daim olsun.



TARİHİ MEKANDA ETKİLEYİCİ BİR SERGİ

Çağdaş tasarımları dünya çapında ses getiren heykeltıraş Seçkin Pirim'in 1600 yıllık tarihiyle görenleri büyüleyen Şerefiye Sarnıcı'nda, 12 Haziran'da çok özel bir sergisi açılıyor.

Pirim'in "Dün ile Bugün" adını taşıyan sergisindeki ışık, su ve tarihin ritmini modern formlarla bir araya getiren seçki, ziyaretçilerini geçmiş ile bugün arasında keşfe çıkaracak. Sarnıcın içinde ve önünde sergilenecek eserler, yansımalar ve özenle kurgulanan aydınlatma tasarımıyla su yüzeyinde süzülen yapıtlar aracılığıyla çok katmanlı bir görsel deneyim sunacak. 31 Ağustos'a kadar açık; kaçırmayın.



PARLA İÇİN BİR ARADALAR

Tükenmişlik sendromuna kapıldığını söylediği eşi Sinan Kuran ile 22 yıllık evliliğini kurtarmaya çalışan iş insanı Füsun Kuran, 48 yaşında dünyaya getirdiği kızı Parla'nın hafta sonu birinci yaşını kutladı. Kutlamada, çiftin İngiltere'de öğrenim gören 16 yaşındaki ikizlerinin yanı sıra, üç aydır ayrı evde yaşayan eşi Sinan Kuran da vardı.

Dostları ile birlikte Parla'nın yeni yaşını kutladılar. "Üç kızımızla güzel yuvamızı ve ailemizi korumak için vakur duruşumu sürdüreceğim" diyen Füsun Hanım'ın çabası, umarım yuvasını kurtarmaya yeter.



ÇOCUK DA YAPTI KOLEKSİYON DA

Kendine özgü duruşuyla fark yaratan moda tasarımcısı Mirela Cerica, kendileri için de sürpriz olan bebeğini 26 Mart'ta kucağına almıştı. Mirela Hanım, Alexander Draig adını verdikleri oğluna hamileliği sırasında yeni koleksiyonu için de çalışmış.

Geçen hafta da, yeni koleksiyonunu moda tutkunlarının beğenisine sundu. Mirela Hanım tam bir yaz koleksiyonu hazırlamış; heykelsi mayo tasarımları, tiril tiril gece elbiseleri ve deniz kabuğundan ilham aldığı takılar çok beğenildi. Hamileyken böyle bir koleksiyon ortaya çıkarmasını takdir ettim.