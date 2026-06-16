Önceki pazar, Aziz Yıldırım'ın sekiz yıl sonra tekrar başkan seçildiği kongrede, işadamı Metin Şen'in yeni bir aşka yelken açtığını yazmıştım. Mart 2023'te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşanan, 1.5 yıl flört ettiği Ankaralı Zeynep Özbulut ile ocak ayında ilişkisi biten Metin Bey'in gönlünün yeni sultanın Pınar Aydın olduğunu da öğrenmiştim. Daha yazımın mürekkebi kurumadan, bu yeni aşkın belgesi elime geçti.

İşte çiçeği burnunda aşıkların ilk fotoğrafını da bu köşede görüyorsunuz. Bu arada Metin Bey gibi başından bir evlilik geçen, onun gibi fanatik bir Fenerbahçeli olan ve aile şirketinde çalışan Pınar Aydın'ın Bursalı olduğunu ve ilişkilerinin yaklaşık bir ay önce başladığı detayına da ulaştım. Yakın çevrelerinin birbirlerine çok yakıştırdığı çiftin mutluluğu umarım daim olur. Bu arada beni takipte kalın; her zaman olduğu gibi ilkleri hep benden öğrenmeye devam edeceksiniz...



LEO ARAS HAVALARA UÇURDU

FERYAL Gülman ile boşandığı eşi Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman'ın baba olmaya hazırlandığını ilk bu köşede okumuştunuz. Bebek müjdesini de ilk benden öğrenin.

Geçen yıl 14 Haziran'da İstanbul'da evlendiği Azeri eşi Mariam Gülman, birinci evlilik yıldönümlerinin ertesi günü, yani dün oğlunu dünyaya getirdi. Hastaneye gidenlerden öğrendiğime göre, Mariam Hanım'ın ve Leo Aras adını verdikleri oğullarının sağlık durumu gayet iyiymiş. Bu arada baba Aslan Gülman'ın da, ilk torununu kucağına alan Feryal Hanım'ın da mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Oğullarını sağlıkla büyütsünler.



CUCU'SU İÇİN KOLEKSİYON HAZIRLADI

Toplum gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla 18. kez kurulan TOG Bazar'ın bu yılki en duygusal durağı, Begüm Karamahmutoğlu'nun standıydı.

Begüm Hanım, Şubat 2023'te kaybettiği ablası Burcu Hanif'in anısına yaşatmak için, tasarımcı Batya Kebudi iş birliğiyle takı koleksiyonu hazırlamış. Koleksiyona da, yakın çevresinin ablasına hitap şekli olan 'Cucu' ismini vermiş. Merhum ablasının adını, yıllarca gönüllü olarak çalıştığı TOG'un en önemli organizasyonu TOG Bazar'da zarif bir projeyle yaşatması gerçekten çok anlamlı; helal olsun.



DÜĞÜN SEZONUNA GÖRKEMLİ BAŞLANGIÇ

İstanbul'da düğün sezonu start aldı. Hafta sonunun en dikkat çeken düğünü ise, İstanbul sosyetesinin sevilen çifti Korhan-Ece Kurdoğlu'nun büyük kızları

Ecehan Kurdoğlu ile işadamı Burak Üçkardeş'inkiydi. İstanbul'un 'crème de la crème' tabakası, neredeyse tam kadro bu düğündeydi. Boğaz'daki beş yıldızlı otelin rıhtımında kokteylle başlayan düğünde şıklık da tavan yaptı.

Kenan Doğulu'nun sahneye çıkıp konuklara müzik ziyafeti çektiği düğünün, bu yazın 'en iyi düğünler' sıralamasının en üst sıralarında olacağına ve uzun süre konuşulacağına şüphem yok.