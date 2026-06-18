Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu ile ilgili çok şaşıracağınız bir haberim var! Dört farklı kadından beş çocuğu; beş de torunu olan Ali Ağaoğlu, 72 yaşında bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor. Evet, yanlış okumadınız...

Ali Bey'i bu yaşta bir kez daha baba yapacak olan kişi ise; yaklaşık 15 yıldır flört ettiği, 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer. Ağaoğlu, kendisinden 36 yaş küçük olan sevgilisi Bige Yıldırımer'den baba olacağı müjdesini alınca mutluluktan havalara uçmuş. Ağaoğlu'nun, 3 aylık hamile olan sevgilisine, doğumu beklemeden 'hamilelik' hediyesi aldığını da öğrendim. Ağaoğlu, müjdeyi veren sevgilisi Yıldırımer'e Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye etmiş. Ayrıca Yıldırımer'e daha önce İstanbul'da bir ev ve lüks bir otomobil hediye ettiğini de öğrendim. Umarım Bige Yıldırımer de, bebeği de sağlıkla kurtulur.

Bu arada Ali Ağaoğlu, 71 yaşında baba olan ve 'Yaşlı Baba Ligi'nin zirvesindeki isim Ünal Aysal'ı koltuğundan edip zirveye yerleşecek. Ünal Aysal ikinciliğe, 66 yaşında baba olan Dikran Masis de üçüncülüğe gerileyecek.



'GÜZEL' İŞİNİ ÇOK SEVMİŞ

Dünyaca ünlü mücevherci Sponza Ailesi'nin kızı Edwina Sponza'nın dört yıl aradan sonra 'güzel' bir işle iş hayatına geri döndüğünü yazmıştım.

Güzellik sektörüne giren ve Etiler Tepecik yolunda, kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi açan Edwina Hanım, bu işi çok sevmiş anlaşılan; çünkü sürekli işinin başında. Manikür-pedikür, kaş-kirpik, cilt bakımı gibi hizmetlerle hemcinslerinin güzelliklerine güzellik katan Edwina Hanım'ın sosyetik dostları da kısa sürede merkezin müdavimi olmuş durumda. Onları karşılayıp bire bir ilgileniyormuş.



HİÇ AYRILMIYORLAR

35 yıl önce öğrenciyken Ayvalık'ta başlayan platonik aşklarını geçen yaz gerçeğe dönüştüren 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile ünlü mimar Abdullah Burnaz'ın ilişkisi mutlu mesut devam ediyor.

İlişkilerini ilk bu köşeden öğrendiğiniz aşıklardan Abdullah Burnaz, Amsterdam'da yaşayan sevgilisine yakın olmak için orada da bir ofis açmıştı. İstanbul- Amsterdam arası mekik dokuyan aşıklar birkaç gün önce İstanbul'a geldi. Abdullah Burnaz, uzun süredir üzerinde çalıştığı projeyi teslim ederken, sevgilisi Özlem Kaymaz da yanındaydı.



ESKİ EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Tansa Mermerci, sanatseverler için "yeni bir adres yaratmak" amacıyla yola çıkmış ve 2011'de Spot Projects'i kurmuştu.

Tansa Hanım, güncel sanat etkinliklerini izlemek, sanatın farklı alanlarında eğitim almak ve koleksiyon yapmak isteyenler için bir çekim noktası oluşturan projesinin 15. yılını görkemli bir davetle kutladı.

Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde gerçekleşen kutlamaya, koleksiyonerler, destekçiler ve cemiyet hayatından 250 konuk katıldı. 21 yılın ardından, iç huzur arayışı nedeniyle geçen yıl Tansa Hanım'dan boşanan Can Ekşioğlu da davetliler arasındaydı.