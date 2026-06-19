Sosyete kulislerinde konuşulan ve henüz çok az kişinin bildiği bomba bir haberim var! Sıkı durun; okuduğunuzda siz de çok şaşıracaksınız... 2006'da 10 yıllık eşi Mehmet Germiyanlıgil'den boşanan Elif Dürüst'ün yaklaşık 20 yıl aradan sonra ikinci kez nikah masasına oturacağı konuşuluyor; hem de bu yaz! Elif Dürüst'ün müstakbel eşi de tanıdık bir isim: Prof. Dr. Kerem Cılız…

Bir dönem TÜBİ- SAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) Başkanlığı yapan, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve IEEE Senior üyesi olan Prof. Dr. Cılız, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Bu arada müstakbel gelin ve damatla ilgili ilginç bir detay öğrendim; neredeyse iki yıldır flört ediyorlarmış, kimsenin haberi olmamış, bugüne kadar gizlemeyi başarmışlar. Aralık 2024'te tatile gittiği Kosta Rika'da geçirdiği kazada ölümden dönen ve "İkinci hayatıma başladım" diyen Elif Dürüst, bu yılın başında da New York'un ünlü estetikçisi Steven Levine'ye gidip kendini baştan yaratmıştı. İkinci hayatında genç bir görünüme kavuşan Elif Dürüst şimdi de ikinci evliliğine hazırlanıyor; mutluluklar diliyorum.



EFSANE FUTBOLCU KAYINPEDER OLDU

A Milli Takımın ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu kayınpeder oldu. Aralık 2017'de 25 yıllık evliliklerini bitirip herkesi şoke eden Tugay Kerimoğlu ile Etkin Ünal'ın yapımcı ve aktör oğulları Berke, eylül ayında nişanlandığı Hazal Külbağ ile nikah masasına oturdu.

Bir giyim markasının ortağı olan Hazal Külbağ ile Berke Kerimoğlu'nun düğününe çiftin aile büyükleri ve yakın arkadaşları katıldı. Ben de çifte mutluluklar diliyorum. Umarım Berke'nin evliliği, ailesinin tersine ömür boyu devam eder.



SEZONU BÜYÜK BİR MÜZAYEDEYLE KAPATIYOR

Olgaç Artam, sezonun son müzayedesinde, Osmanlı'nın son döneminden günümüz çağdaş sanatına uzanan geniş bir eser seçkisiyle koleksiyonerleri yine heyecanlandırdı.

Türk resim sanatının farklı kuşaklarını ve estetik arayışlarını bir araya getiren müzayedede, Burhan Doğançay'dan Nejad Melih Devrim'e, Fausto Zonaro'dan Hoca Ali Rıza'ya pek çok sanatçının eseri satışa çıkıyor. Müzayedenin merkezinde ise Türk resminde soyut sanatın öncülerinden Ferruh Başağa'nın olgunluk döneminin önemli bir eseri yer alıyor. 21 Haziran'daki müzayede yine kıran kırana geçecek gibi gözüküyor.



ST. TROPEZ'DE TÜRK IŞILTISI

Tasarımlarıyla ışığını dünyayla paylaşan Kate Winslet, Cate Blanchett, Madonna, Rihanna ve daha birçok starın vazgeçilmezi olan Ece Şirin, markasıyla dünyada büyümeye devam ediyor. Şirin, İstanbul, Paris, Londra ve New York'taki uluslararası yolculuğunu şimdi de Saint-Tropez'ye taşıdı.

Şirin, Fransa'daki ikinci butiğini, St. Tropez'nin ikonik destinasyonlarından Rue Gambetta'da açtı. Jet-sosyete'nin tatil beldesi olan Saint-Tropez'de ilk Türk mücevher butiği açma başarısını gösteren Ece Şirin'e kocaman alkış. Yurtdışında en ünlü markalarla yan yana bir Türk markasının yer alması gurur verici.